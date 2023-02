Guerre en Ukraine : la ville de Libourne envoie des groupes électrogènes, des manteaux et du St-Émilion

Quatre groupes électrogènes, des centaines de vêtements chauds, des palettes de médicaments et... cinq caisses de vin ! Un peu plus d'un an après le début de l'invasion russe en Ukraine, la ville de Libourne a organisé ce lundi un convoi humanitaire en partenariat avec la société NGE France, la Protection civile et l'association Ukraine amitié.

"Dans ce camion, il y a quatre très gros groupes électrogènes qui ont été fournis par la société NGE pour permettre d'alimenter des structures petite enfance, des centres de réfugiés, voire un centre hospitalier", explique Philippe Buisson, le maire socialiste de Libourne et président de la Cali (Communauté d'agglomération du Libournais).

"Des sacs de couchage neufs"

A bord du semi-remorque de 44 tonnes, les agents du service technique de la mairie de Libourne chargent également des dizaines de cartons remplis de vêtements chauds. Les dons et matériels qui sont ainsi envoyés viennent tout juste d'être collectés durant le weekend. "Je discutais avec la Protection civile qui me disait que des Libournais sont même allés acheter des vêtements et des sacs de couchage neuf pour faire des dons de qualité. Et ça, ça nous touche beaucoup", déclare Olga Voubnov, vice-présidente de l'association Ukraine Amitié à Bordeaux.

Un convoi humanitaire parti ce lundi matin de Libourne pour l'Ukraine. © Radio France - Jules Brelaz

Le maire de Libourne Philippe Buisson a répondu à l'appel lancé par Bruxelles. "L'Union européenne a proposé à la ville de Libourne de parrainer la commune de Kaharlyk (20.000 hab) située à 50 km au sud de Kiev, loin du front Est. Une commune qui n'a pas été victime de bombardements mais qui accueille beaucoup de réfugiés. Il y a des besoins en matière d'électricité et de sacs de couchage".

"La guerre devient routinière"

"Il s'agit de 2.000 déplacés internes, explique Olga Voubnov. Ces gens ont quitté les villes qui sont occupées actuellement ou qui ont été détruites. Ils ont demandé en priorité des couches et de l'alimentation pour bébé, des vêtements, des couvertures, des sacs de couchage et bien sûr, les groupes électrogènes. C'est le plus important dans ce convoi parce qu'il y a là-bas des coupures de courant et il ne faut surtout pas que les hôpitaux se retrouvent sans électricité maintenant."

Pour les ressortissants ukrainiens vivant en France, la solidarité est plus importante "que jamais". "Surtout en cet hiver. Il ne faut pas baisser les bras, il faut rester mobilisés!" Philippe Buisson se souvient également des "élans de solidarités" au début de la guerre. "Un an après, la guerre devient routinière et donc, l'expression de la solidarité pouvait, peut-être, être moindre. Eh bien non, ce weekend, les Libournais ont été extrêmement généreux !"

Quelques bouteilles de St-Emilion "pour le réconfort"

"J'avais promis ça à mon homologue", affirme le maire (PS) de Libourne en déposant cinq caisses de vin dans le semi-remorque. "L'Ukraine reste un acheteur des vins de Bordeaux et notamment du Pomerol Saint-Emilion. Et comme la ville en produit sur son territoire... Il faut mettre un peu de baume au cœur !"

"Thank you, merci France", répond Constantine, le chauffeur ukrainien, avant d'embarquer pour un périple de 3.000 km à travers la France, l'Allemagne, la Pologne et l'Ukraine. Le jeune conducteur conclut en criant "Gloire aux héros", le cri de ralliement de la résistance ukrainienne face à l'invasion russe. "Heroiam Slava !"