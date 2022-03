Guerre en Ukraine : la ville de Marseille appelle à un rassemblement pour la paix jeudi

Alors que Marseille accueille ce mardi ses premiers réfugiés ukrainiens, la mairie appelle les Marseillaises et les Marseillais à se réunir jeudi (18 h 30) devant l'hôtel de ville sur le Vieux-Port. Un rassemblement de soutien à l'Ukraine et mais aussi contre la guerre et pour la paix.

Marseille solidaire de l'Ukraine attaquée par les troupes russes. Dans un communiqué publié ce mardi après-midi, la ville de Marseille appelle à un rassemblement pour la paix ce jeudi (18 h 30) devant la mairie sur le Vieux-Port.

"À travers son histoire millénaire et sa tradition d'accueil, écrit la mairie, Marseille, ville fraternelle et solidaire, s'est toujours tenue aux côtés de ceux qui sont menacés, chassés ou opprimés. Ce rassemblement sera l'occasion de faire entendre collectivement l'attachement des Marseillais à la paix durable et de témoigner leur soutien au peuple ukrainien, aux habitants de sa ville soeur Odessa et à toutes les victimes du conflit".

Par ailleurs la ville de Marseille, a accueilli ses sept premiers réfugiés de guerre ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi. Trois femmes et leurs quatre enfants qui ont effectué un long périple à travers l'Europe après cinq jours de voyage.