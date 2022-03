Guerre en Ukraine : le Bergeracois Jean-Baptiste Alix est arrivé en France

France Bleu Périgord suit depuis une semaine le parcours d'un professeur de français originaire de Bergerac et installé depuis plusieurs années en Ukraine avec sa femme et ses deux filles. Jean-Baptiste Alix est arrivé en France dans la nuit de jeudi à vendredi.

Le trajet aura été long. Parti lundi en fin d'après-midi de Kiev, Jean-Baptiste Alix est arrivé dans la nuit de jeudi à vendredi en France. Il est à côté de Paris, chez sa sœur, avec sa femme et ses deux filles.

Ils ont d'abord passé quelques jours à Lviv, une ville de 700.000 habitants, tout à l’ouest de l’Ukraine, et encore relativement épargnée par l'invasion russe. Jeudi vers 13h, ils ont rejoint la frontière polonaise, en bus. Ils l'ont ensuite traversé à pied, avant de reprendre un bus qui les a conduit vers un aéroport militaire. De là ils ont embarqué vers la France et on atterri à Orléans, vers 1h du matin. "C'était très fatigant, avec des enfants. Dans l'aéroport, la dernière, celle qui a deux ans était épuisée, faisait des crises", sourit-il.

"Tout est à reconstruire"

Quelques heures plus tard, Jean-Baptiste Alix dit être partagé entre deux sentiments presque contradictoires. "D'un côté je suis soulagé, mes filles sont en sécurité... Après c'est aussi pas évident. Revenir de cette manière, on se demande comment on va faire", soupire-t-il. "Aujourd'hui, j'ai huit ans de vie qui sont égaux à une valise donc ce n'est pas grand chose. Tout est à reconstruire. Il va falloir que je pense à comment travailler, comment reprendre une vie normale."

A peine arrivé en France, le Bergeracois veut se rendre utile, notamment en participant à l'aide humanitaire. "Aujourd'hui il y a beaucoup de colère en moi. J'ai laissé derrière moi des personnes que je connais, des élèves que j'avais en classe il y a encore une semaine..." Pour le moment il compte rester chez sa sœur en région parisienne, pour se reposer. Le père de famille prévoit de revenir en Périgord dans peu de temps, car il sait qu'il y est très attendu.