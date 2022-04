Guerre en Ukraine : le département de la Dordogne lance un appel aux bénévoles pour trier les dons

La solidarité des Périgourdins a été exceptionnelle. Depuis l'appel aux dons lancé début mars, des centaines et des centaines de kilos d'objets, de vêtements et nourriture ont été collectés par le Conseil départemental pour les réfugiés ukrainiens. Une partie des stocks entreposés à l'ancien magasin de bricolage de Nontron, à Marsac au parc départemental, à Bergerac à l'ESCAT ou encore dans les locaux de la Seita à Sarlat, sont déjà partis dans des camions pour l'Ukraine. Mais pour trier et expédier le reste, il faut des bénévoles.

Le département demande aux personnes volontaires de venir aider, quand ils le peuvent les jeudi 7 avril, vendredi 8 avril, lundi 11, mardi 12 et mercredi 13, dans chacun des sites de stockage, entre 9h et 12h30 et entre 14h et 17h. On peut s'inscrire sur le site internet du Conseil départemental de la Dordogne en sélectionnant le lieu et la date de disponibilité.