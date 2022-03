Guerre en Ukraine : le département de la Gironde organise l'accueil des réfugiés ukrainiens

Des guichets uniques ont été mis en place à la préfecture de la Gironde avec l'Office de l'Immigration Français et Pole emploi.

La préfète de la Gironde a détaillé ce mardi 22 mars la procédure à suivre pour les exilés ukrainiens du département. La première question qui s'est posée est celle du logement car la préfecture ne souhaitait pas toucher aux hébergements d’urgence et pour les demandeurs d’asile. La préfecture a donc réfléchi à d’autres hébergements. A la hauteur de la région on pourra trouver des "HUB" : des gymnases, des auberges de jeunesse... qui vont être récupérer pour accueillir 200 personnes pendant 48 heures à Bordeaux, Limoges et Poitier. Une fois les 48H passées, les réfugiés sont renvoyés vers des "SAS", des internats, centres de vacances... qui pourront accueillir 50 personnes pendant une semaine environ. Il devrait y avoir une trentaine de "SAS" en Nouvelle-Aquitaine.

Le bénévolat en soutien

Passé ce laps de temps, la préfecture compte sur la générosité de particuliers. Pour ça grâce à l'association France Horizon, elle met en contact les réfugiés et les hébergeurs. Les hébergeurs sont renseignés par la mairie qui assure le sérieux et la bonne volonté des bénévoles. Des qualités qui sont vérifiées par l'association France horizon qui accompagne l’aménagement pour être sûr que tout se passe bien. Aujourd'hui la préfecture compte plus de 4000 propositions de logements de bénévoles. La preuve d'une grande solidarité qui malheureusement ne suffit pas pour le moment. La région attend pas moins de 11 000 réfugiés dans le mois à venir.

Des "guichets uniques" pour simplifier les démarches administratives

Les Ukrainiens peuvent rester jusqu'à 90 jours dans l’espace Schengen grâce à leur passeport. Aujourd'hui le département de la Gironde veut mettre ce temps à profit pour les aider à réaliser leurs démarches administratives. Selon la préfecture, il est préférable de débuter les démarches en ligne : en s'inscrivant sur le site de la Gironde, les exilés ukrainiens ont la possibilité d'obtenir un rendez-vous en préfecture rapidement afin d'être pris en charge. Pour réduire le plus possible l'attente et faire face à l'afflux de sollicitations, presque 600 inscriptions en 10 jours, la préfecture dédie exclusivement 6 guichets tous les après-midi au traitement de ces demandes. L’objectif : traiter 200 dossiers par semaine.

Pour simplifier les démarches administratives, la préfecture de la Gironde, l'Office de l'Immigration Français et Pôle emploi ont décidé de se réunir derrière des "guichets uniques". Ainsi quand les réfugiés se rendent à leur rendez-vous à la préfecture, ils peuvent récupérer leur Autorisation provisoire de séjour (APS), mais aussi commencer leur demande d'allocation demandeur d'asile ou leur recherche d'emploi. Actuellement 30% des réfugiés Ukrainiens inscrits à la préfecture cherchent du travail.