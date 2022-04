Guerre en Ukraine : le dispositif "J'accueille" s'installe à Marseille pour les réfugiés

Déjà implantée à Paris, Bordeaux, Lyon et Toulouse, la plateforme "J'accueille" s'installe à Marseille pour permettre de mettre en relation des famille d'accueil avec des réfugiés ukrainiens. Plusieurs centaines de personnes sont déjà inscrites à Marseille, prêtes à ouvrir leurs portes.

C'est parce que la demande n'a cessé d'augmenter ces dernières semaines que la plateforme "J'accueille" a décidé de s'implanter à Marseille dans un contexte où de nombreux réfugiés ukrainiens qui fuient leur pays en guerre espèrent avoir un toit pour poser leurs valises quelques mois. Une demande importante du côté des foyers susceptibles d'accueillir des réfugiés et des réfugiés eux-mêmes. "J'accueille" est un dispositif très simple qui permet de "recruter" des accueillants et de les mettre en relation avec leurs futurs convives.

A Marseille aujourd'hui plusieurs centaines de personnes sont prêtes à ouvrir leurs portes précise David Robert, directeur général de Singa France. Accueillir des réfugiés n'est pas un souhait qu'il faut prendre à la légère alors la plateforme propose un questionnaire précis sur le profil des accueillants, leur mode de vie, leurs disponibilités : "On souhaite que l'accueil se fasse dans les meilleures conditions" souligne David Robert. Tout est très précis et dans la convention : la durée de l'accueil par exemple qui doit être de minimum trois mois.

On ne fait rien d'autre que d'accueillir. Tout l'administratif par exemple est géré par les associations. Tout le monde n'est pas assistante sociale. ce qu'on veut ce sont des familles qui accueillent. La chaleur humaine, pas les problèmes - David Robert

La plateforme souhaite également faire en sorte que les profils professionnels "accueillants-accueillis" se rapprochent : "si vous êtes prof l'idée c'est d'accueillir une personne qui veut travailler dans l'éducation" explique David Robert. Les personnes accueillies doivent aussi participer au financement de leur repas : "l'accueillant n'a pas à fournir le couvert même si on préconise de partager au moins un repas par semaine pour permettre le contact et l'intégration et développer une forme d'amitié mais la personne accueillie doit être autonome".

Si vous souhaitez vous porter volontaire vous pouvez vous rendre sur la plateforme "J'accueille.fr" et remplir le questionnaire.