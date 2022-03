Guerre en Ukraine : le périple de Laura et Julien pour récupérer leur enfant né par GPA sous les bombes à Kiev

Laura Courtade est partie avec son mari Julien le 23 février pour Kiev, où devait naître un mois plus tard leur fille, conçue par GPA (gestation pour autrui). Le couple d'Artiguemy (Hautes-Pyrénées) est arrivé quelques heures avant que la guerre n'éclate, par le dernier avion ayant pu atterrir dans la capitale ukrainienne. La Bigourdane raconte "l'angoisse", "les détonations", "l'odeur de la poudre"... Victoria est finalement née le 2 mars ; ils ont quitté l'Ukraine deux jours plus tard. Ils restent en contact avec Anastasia, la mère porteuse - "la fée qui l'a portée" et trône au-dessus de son berceau, comme ils le racontent déjà à Victoria - à qui ils ont proposé leur aide et envoient des photos de la petite fille régulièrement.

On ne lui cachera rien ! J'aimerais même, quand elle aura 7 ou 8 ans, s'il n'y a plus la guerre, l'emmener dans la ville où elle est née".

Laura Courtade, maman de la petite Victoria