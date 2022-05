Guerre en Ukraine : des évacuations à Marioupol, plusieurs morts dans des bombardements à l'est du pays

C'est le 68e jour de conflit en Ukraine. Au moins huit civils ont été tués dans de Kharkiv et Donetsk.Une centaine de civils ont été évacués d'Azovstal, et de nouvelles opérations humanitaires sont espérées ce lundi.

Au 68e jour de la guerre en Ukraine, les autorités ukrainiennes espèrent de nouvelles évacuations de civils à Marioupol. Une centaine ont été pris en charge dimanche et sortis de l'aciérie d'Azovstal. En parallèle, les bombardements se poursuivent dans l'est du pays, au moins huit civils ont été tués. Le point sur ce qu'il faut retenir ce lundi.

L'essentiel

Les opérations d'évacuations de civils doivent reprendre ce lundi matin à Marioupol, après la prise en charge d'une centaine de civils dimanche de l'usine Azovstal

Au moins huit civils ont été tués dans les régions de de Kharkiv et Donetsk

Nancy Pelosi est en visite surprise à Kiev a rencontré Volodymyr Zelensky

Les ministres de l'Energie de l'UE se réunissent à Bruxelles concernant le gaz russe

La situation sur le front militaire

Les évacuations doivent reprendre à Marioupol

La poursuite des évacuations d'habitants de Marioupol est prévue lundi matin, après une première opération qui a sorti une centaine de civils de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine.

"Le 2 mai, l'évacuation à Marioupol commence à 7h00 (04h00 GMT)", a annoncé sur Telegram Pavlo Kirilenko, gouverneur régional de Donetsk, dans la nuit de dimanche à lundi. Cette opération d'évacuation a commencé samedi et a été menée en coordination entre l'Ukraine, la Russie et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Elle a d'abord concerné des civils présents dans les sous-terrains de l'immense aciérie Azovstal. L'évacuation de civils des souterrains de cet immense complexe industriel représente une grande première, toutes les précédentes tentatives d'évacuation ayant échoué.

"Aujourd'hui, pour la première fois depuis le début de la guerre, ce couloir humanitaire vital a commencé à fonctionner. Pour la première fois, il y a eu deux jours de vrai cessez-le-feu sur ce territoire" du complexe sidérurgique, avait déclaré dimanche soir le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message diffusé par vidéo. "Enfin!"

"Plus d'une centaine de civils ont déjà été évacués, tout d'abord des femmes et des enfants", a précisé le président, ajoutant que les premiers évacués arriveraient à Zaporijjia, ville située à l'ouest de Marioupol, lundi matin.

Huit civils tués à l'est du pays

Huit civils ont été tués dimanche dans des bombardements sur les régions de Kharkiv et Donetsk, dont quatre dans la seule ville de Lyman, proche du front et sous la menace directe de l'avancée russe, ont annoncé les gouverneur régionaux.

"Bombardements russes dans la région de Donetsk : quatre civils tués, tous de Lyman", a indiqué sur Telegram le gouverneur de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, ajoutant que sept civils avaient été blessés dans cette ville d'où l'armée ukrainienne a récemment dû se replier.

Un haut responsable militaire ukrainien a souligné "la situation difficile" dans l'est du pays, notamment dans les régions d'Izioum et de Sieverodonetsk, "où l'ennemi a concentré l'essentiel de ses efforts et ses troupes les plus préparées au combat".

Une structure de l'armée russe incendiée près de la frontière

En Russie, un incendie s'est déclaré dans des locaux appartenant au ministère de la Défense dans la région de Belgorod, près de la frontière avec l'Ukraine, selon son gouverneur, faisant un blessé léger. Un peu plus tôt dans la journée, le gouverneur d'une autre région frontalière, celle de Koursk, indiquait qu'une partie d'une voie ferrée utilisée pour le fret s'était effondrée au niveau d'un pont, sans faire de victimes.La Russie a plusieurs fois accusé les forces ukrainiennes d'avoir effectué des frappes sur le sol russe, dans les régions proches de la frontière avec l'Ukraine.

Pas de fin de guerre le 9 mai

La Russie ne cherche pas à terminer la guerre en Ukraine le 9 mai, célébré comme le Jour de la Victoire, a déclaré son ministre des Affaires étrangères, alors que des analystes estimaient une fin possible du conflit à cette date. "Nos militaires n'ajusteront pas artificiellement leurs actions à une date quelconque, y compris le Jour de la Victoire", a déclaré Sergueï Lavrov dans un entretien avec la télévision italienne Mediaset diffusé dimanche, en référence à cette date commémorant le 9 mai 1945 et la reddition des nazis face aux Alliés, dont l'Union soviétique.

"Le rythme de l'opération en Ukraine dépend, avant tout, de la nécessité de minimiser les risques éventuels pour la population civile et les militaires russes", a-t-il ajouté.

La situation diplomatique et les réactions internationales

Nancy Pelosi en visite surprise à Kiev

La présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Nancy Pelosi, a rencontré dimanche le président ukrainien Volodymyr Zelensky au cours d'une visite surprise à Kiev. "Merci aux Etats-Unis de contribuer à protéger la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre État", a twitté le président ukrainien pour accompagner une vidéo où on le voit, flanqué de gardes armés, accueillir Mme Pelosi et une délégation du Congrès devant la présidence à Kiev et ensuite en réunion avec la délégation américaine."Notre délégation s'est rendue à Kiev pour envoyer un message sans équivoque et retentissant au monde entier : les Etats-Unis sont aux côtés de l'Ukraine", selon un communiqué de la délégation américaine publié à l'issue de la visite de leur délégation, qui doit se rendre ensuite en Pologne.

"Un soutien américain supplémentaire est en route", soulignent les parlementaires américains qui assurent qu'ils vont "transformer la forte demande de financement du président Biden en un paquet législatif".

La Russie menace de saisir les avoirs de pays jugés hostiles

Les autorités russes ont laissé entendre que les avoirs russes de certains pays jugés hostiles pourraient être saisis, en réponse à la proposition de l'administration américaine de liquider les avoirs saisis auprès d'oligarques russes et d'en transférer le produit à l'Ukraine."Il est juste, en ce qui concerne une entreprise située sur le territoire russe, dont les propriétaires sont originaires de pays hostiles où de telles décisions sont prises (de saisir des avoirs russes, ndlr), de répondre par des mesures miroir : confisquer ces avoirs", a tonné le président de la chambre basse du Parlement, Viatcheslav Volodine, sur sa chaîne Telegram. "Et le produit de la vente sera utilisé pour le développement de notre pays", ajoute-t-il. Il accuse "un certain nombre de pays hostiles : la Lituanie, la Lettonie, la Pologne et même les États-Unis" de ne pas respecter le droit international et de "se livrer simplement au vol".

Réunion d'urgence sur le gaz russe

Les ministres de l'Energie des pays de l'Union européenne tiennent ce lundi une réunion en

urgence dans le but de s'accorder sur une position commune face à la demande de la Russie d'être payée en roubles pour ses livraisons de gaz sous peine de les interrompre. Gazprom, le géant énergétique russe, a stoppé la semaine dernières les livraisons de gaz vers la Bulgarie et la Pologne après que les deux pays européens ont refusé d'effectuer des paiements selon les modalités réclamées par Moscou.

Les livraisons de gaz russe vers les pays de l'Union européenne et la Turquie ont fortement baissé entre janvier et avril par rapport à cette même période en 2021, a annoncé par ailleurs Gazprom, alors que celles vers la Chine ont explosé, grimpant de 60% sur un an, précise le géant gazier.

L'UE finalise un embargo progressif sur le pétrole russe

L'Union européenne finalise un arrêt progressif de ses achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie pour sanctionner la guerre en Ukraine et va annoncer cette semaine un calendrier et de nouvelles mesures, confient plusieurs sources européennes. Mais, la décision précise cependant un responsable européen. Deux pays européens enclavés, la Hongrie et la Slovaquie, dépendent des oléoducs russes. Il n'ont pas de ports et ne sont reliés à aucun oléoduc européen.Egalement, les décisions européennes ne doivent pas entrainer une flambée mondiale des prix du pétrole, qui serait contreproductive. La Commission européenne a mené des discussions durant le week-end avec les Etats membres les plus concernés, avec les Etats-Unis et avec l'Agence Internationale de l'Energie pour boucler la proposition qui sera soumise aux Etat membres. Un premier échange est prévu ce lundi 2 mai, au cours d'une réunion des ministres de l'Energie des Vingt-Sept à Bruxelles.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Angelina Jolie à Lviv auprès de civils déplacés

L'actrice américaine Angelina Jolie s'est rendue samedi dans la ville ukrainienne de

Lviv, où elle s'est entretenue avec des civils déplacés. La star hollywoodienne de 46 ans est une envoyée spéciale du Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés.Angelina Jolie s'est notamment rendue à la gare de cette ville de l'ouest de l'Ukraine où elle a recueilli les témoignages de personnes déplacées et de volontaires chargés de leur prise en charge. La plupart des civils rassemblés au sein de la gare sont des enfants de deux à dix ans, ont indiqué des bénévoles."Ils doivent être dans un état de choc. Je sais comment des traumatismes peuvent affecter des enfants, et je sais quel réconfort peuvent leur apporter ceux qui leur montrent à quel point ils comptent", a dit Angelina Jolie, qui a posé pour des photos avec des enfants et des bénévoles.