Guerre en Ukraine : la Russie était face à une "menace absolument inacceptable", justifie Vladimir Poutine

Au 75e jour de conflit en Ukraine, Moscou commémore la victoire de la Russie contre l'Allemagne nazie. Pour ce 9 mai, la Russie se livre à une démonstration de force lors de sa traditionnelle parade militaire. L'ONU se dit "horrifiée" par le bombardement d'une école dans la région de Lougansk, dans l'est de l'Ukraine. Soixante personnes y ont péri.

L'essentiel

La Russie se livre à une démonstration de force pour sa parade militaire du 9 mai, qui marque la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie lors de la Seconde Guerre mondiale

L'ONU se dit "horrifiée" par le bombardement d'une école samedi dans la région de Lougansk, qui a fait 60 morts

La situation sur le front militaire

La Russie revendique plusieurs destructions d'infrastructures ukrainiennes

Le ministère russe de la Défense a revendiqué dimanche la destruction du "poste de commandement d'une brigade mécanisée" ukrainienne, dans la région de Kharkiv, dans le nord-est du pays. Moscou affirme aussi avoir détruit le "centre de communication de l'aérodrome militaire de Chervonoglinskoye", dans le sud-ouest.

Les derniers résistants de Marioupol refusent de se rendre

A Marioupol, port du sud-est ukrainien quasi entièrement sous contrôle russe, les militaires ukrainiens qui résistent toujours dans l'immense aciérie Azovstal ont exclu de se rendre. "Capituler n'est pas une option car notre vie n'intéresse pas la Russie. Nous laisser en vie ne lui importe pas", a déclaré Ilya Samoïlenko, un officier du renseignement.

174 civils évacués de Marioupol

A Zaporijjia, dans le sud-est, 174 civils, certains avec de jeunes enfants, sont arrivés dimanche soir à bord de huit bus "depuis l'enfer de Marioupol", a écrit sur Twitter la coordinatrice humanitaire des Nations unies pour l'Ukraine. Une quarantaine d'évacués provenaient de l'aciérie Azovstal. Selon ses dernières informations, "il n'y a plus de civils" dans l'aciérie, a-t-elle indiqué à l'AFP, ajoutant cependant ne pas "être en mesure de le vérifier".

La situation diplomatique et les réactions internationales

Vladimir Poutine justifie la guerre lors de la parade militaire du 9 mai

Moscou exhibe son armée ce lundi pour célébrer la victoire sur l'Allemagne nazie en 1945. La traditionnelle parade militaire du 9 mai vise cette année à galvaniser les troupes russes. Lors de son discours, le président Vladimir Poutine a justifié le conflit en Ukraine. La Russie était face à une "menace absolument inacceptable", et l'armée russe défend "la patrie" en Ukraine, a-t-il justifié. Il faut tout faire pour empêcher "l'horreur d'une guerre globale", a ajouté le maître du Kremlin.

Lors de cette parade, selon le ministère russe de la Défense, l'"avion de l'Apocalypse", un Iliouchine Il-80 conçu pour permettre au président russe de continuer à piloter le pays depuis les airs en cas de guerre nucléaire, survolera la place Rouge, et plusieurs armes pouvant tirer des missiles nucléaires défileront également. Des parachutistes ayant participé à l'offensive en Ukraine doivent également être présents.

L'Ukraine ne laissera pas la Russie "s'approprier la victoire" sur le nazisme, affirme Zelensky

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pris la parole ce lundi, pour dénoncer la parade militaire du 9 mai organisée par Moscou. "Nous sommes fiers de nos prédécesseurs qui, avec d'autres peuples dans le cadre de la coalition anti-hitlérienne, ont vaincu le nazisme. Nous ne laisserons personne annexer cette victoire, se l'approprier", a-t-il déclaré dans un message vidéo. "Nous avons vaincu à l'époque, nous vaincrons maintenant", a-t-il ajouté.

"Poutine n’a plus aucune limite"

"Il est absolument clair que Poutine n’a plus aucune limite", a déclaré sur franceinfo Olha Stefanishyna, la vice-première ministre ukrainienne chargée de l’intégration européenne et des relations euro-atlantiques. "Rien ne peut le stopper, rien ne peut l’arrêter, sauf l’armée ukrainienne et la pression des sanctions financières contre son gouvernement", a-t-elle affirmé.

Elle a aussi salué les sanctions prises par les pays occidentaux contre la Russie et Vladimir Poutine, et appelé à aller plus loin. "Il est absolument essentiel de s’assurer que Poutine soit complètement isolé et qu’il n’ait plus aucun instrument pour financer l’agression de l’Ukraine. Plus tôt cet isolement interviendra et plus tôt les sanctions seront mises en place - pas seulement imposées, mais mises en œuvre -, et donc plus tôt adviendra la victoire de la démocratie et des valeurs démocratiques", a-t-elle estimé. "Nous espérons que les dirigeants parviendront à un consensus pour imposer des sanctions très sévères et un embargo sur le gaz et le pétrole de Russie. C’est ça qui changera la donne et sonnera le début de restrictions plus sévères", a-t-elle dit.

L'ONU "horrifiée" par le bombardement de l'école qui a fait 60 morts

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est dit "horrifié" par le bombardement d'une école de Bilogorivka, dans la région de Lougansk dans l'est du pays, qui a fait 60 morts samedi. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a réaffirmé "que les civils et les infrastructures civiles doivent toujours être épargnées en temps de guerre". Il a noté que cette attaque "rappelait une nouvelle fois que dans cette guerre, comme dans tant de conflits, ce sont les civils qui paient le prix le plus élevé".

Les modalités à venir sur l'arrêter des importations de pétrole russe

Le G7, réuni virtuellement dimanche, a décidé un sevrage "progressif" du pétrole russe. "Le G7 tout entier s'est engagé aujourd'hui à interdire ou supprimer progressivement les importations de pétrole russe", a annoncé la Maison Blanche dans un communiqué. Au niveau de l'Union européenne, des négociations se poursuivront en début de semaine entre états membres pour lever les obstacles au projet d'embargo européen sur le pétrole russe, freiné par la Hongrie.

Le Royaume-Uni annonce de nouvelles sanctions

Le Royaume-Uni a annoncé dimanche soir des interdictions d'exportation visant l'industrie russe et la hausse de tarifs douaniers, notamment sur le palladium et le platine.

La solidarité avec le peuple ukrainien

Jusqu'à 400 heures des cours de français pour les réfugiés ukrainiens

Dès ce lundi, les personnes réfugiées en France après avoir fui la guerre en Ukraine vont pouvoir bénéficier de cours de français allant jusqu'à 400 heures, selon un arrêté publié dimanche au Journal officiel. Après une "évaluation des compétences écrites et orales en français", une "formation linguistique adaptée" sera proposée, souligne l'arrêté. Les personnes concernées sont les bénéficiaires de la protection temporaire, le régime activé par l'Union européenne pour la première fois à l'occasion du conflit ukrainien.