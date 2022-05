Guerre en Ukraine : Odessa à nouveau sous les bombes, l'UE doit présenter de nouvelles sanctions

Au 69e jour de la guerre en Ukraine, la Commission européenne doit présenter une nouvelle volée de sanctions ainsi qu'un calendrier sur l'arrêt des importations de pétrole russe. Les frappes ont repris à Odessa, au sud du pays, faisant au moins un mort, un adolescent de 15 ans. Le point sur ce qu'il faut retenir ce mardi

L'essentiel

L'UE doit présenter ce mardi un calendrier de sortie des importations du pétrole russe, ainsi que d'autres sanctions

Une frappe de missile a tué un adolescent de 15 ans à Odessa

Les opérations d'évacuations de civils n'ont pas fonctionné lundi à Marioupol

Les équipes de football russes seront exclues des Coupes d'Europe de la saison prochaine, dont la Ligue des champions

Le podcast quotidien de Radio France sur la situation en Ukraine est à écouter ici

La situation sur le front militaire

Odessa à nouveau sous les bombardements

La Russie a repris lundi ses frappes sur Odessa, la grande ville portuaire du sud de l'Ukraine, avec un tir de missile qui a fait au moins un mort. "Une frappe de missile" a "endommagé un immeuble dans lequel se trouvaient cinq personnes", a annoncé en début de soirée le conseil municipal d'Odessa Telegram. "Un garçon de quinze ans est mort, un autre enfant mineur a été transporté à l'hôpital", a-t-il ajouté. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé cette attaque sur un "dortoir": "En quoi ces enfants et le dortoir ont-ils menacé l'Etat russe ? C'est comme ça qu'ils se battent". Une église orthodoxe dépendant du patriarcat de Moscou a eu son toit arraché dans l'attaque, a de son côté indiqué le secrétaire du Conseil de sécurité ukrainien, Oleksiï Danilov.

Plusieurs attaques ont eu lieu ces dernières semaines à Odessa, ville russophone considérée comme un centre culturel majeur tant pour les Ukrainiens que pour les Russes. L'aéroport a été notamment été visé par des missiles russes samedi. Le 23 avril, des frappes ayant notamment touché un immeuble y avaient fait au moins huit morts, dont un bébé de trois mois, sa mère et sa grand-mère.

L'armée russe grignote du terrain à l'Est

L'Est du pays est confronté à une lente progression des forces russes, en supériorité numérique et mieux dotées en armements lourds, même si l'armée russe n'a "pas enregistré de gains territoriaux substantiels" selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre (ISW).

Les Russes poursuivent ainsi des "avancées marginales" vers la ville de Lyman, dans la région de Donetsk, mais sont bloqués par leurs adversaires "sur la ligne de front d'avant le 24 février", selon l'ISW.

A Washington, l'ambassadeur américain auprès de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Michael Carpenter, a fait état d'informations "très crédibles" selon lesquelles la Russie entend organiser "vers la mi-mai" des référendums pour "tenter d'annexer" les "républiques" séparatistes prorusses de Donetsk et Lougansk, dans le Donbass. "Moscou envisage un projet similaire pour Kherson", ville côtière ukrainienne dont l'administration russe a pris le contrôle à la faveur de l'invasion russe de l'Ukraine lancée le 24 février, a-t-il ajouté devant la presse.

"De tels simulacres de référendums, des votes fabriqués de toutes pièces, ne seront pas considérés comme légitimes, pas plus que toute tentative d'annexer d'autres territoires ukrainiens", a-t-il insisté.

Le point sur les positions des troupes russes en Ukraine. © Visactu

Tentatives d'évacuations avortées à Marioupol

Alors que les autorités ukrainiennes prévoyaient de nouvelles évacuations d'habitants de Marioupol et de l'aciérie d'Azovstal, aucun convoi n'a pu être finalement mis en place. L'accueil des civils était prévu à Zaporijjia, ville située à quelque 200 km au nord-ouest, avec des véhicules de l'Unicef et d'ONG internationales qui les attendaient sur un parking transformé en point d'accueil. Mais lundi soir, un communiqué sur Telegram du régiment Azov, qui participe à la défense de l'aciérie, a affirmé "qu'après l'évacuation partielle des civils du territoire d'Azovstal, l'ennemi continue de tirer sur le territoire de l'usine, y compris des bâtiments où se cachent des civils". Dans une vidéo publiée sur la chaîne du régiment Azov de Marioupol, le commandant-adjoint du régiment, Sviatoslav Palamar, a expliqué que la fin du cessez-le-feu avait été retardée dans la journée de lundi, et que les véhicules chargés d'évacuer les civils n'étaient arrivés qu'en toute fin d'après-midi.

Une première opération le week-end dernier avait permis de sortirune centaine de civils de l'usine Azovstal, assiégée par les forces russes dans ce port stratégique du sud-est de l'Ukraine.

Deux patrouilleurs russes détruits selon l'Ukraine

Toujours à l'Est, l'armée ukrainienne a affirmé avoir détruit deux patrouilleurs russes Raptor, près de l'île aux Serpents, en mer Noire, devenue symbole de la résistance ukrainienne depuis le début de l'invasion des forces de Moscou le 24 février. Les patrouilleurs russes de classe Raptor font partie des navettes les plus rapides de la marine russe, pouvant atteindre près de 90 km/h à pleine vitesse. Ils peuvent transporter jusqu'à 20 militaires en plus de l'équipage, de trois personnes.

La situation diplomatique et les réactions internationales

De nouvelles sanctions proposées ce mardi

La Commission européenne devrait proposer ce mardi un 6e paquet de sanctions envers la Russe. L'une d'entre elles doit comprendre un calendrier d'arrêt progressif des importations de pétrole russe, qui représentent 30% des importations de pétrole de l'Union européenne. Si les 27 s'entendent sur cette mesure, l'arrêt des achats de pétrole et de produits pétroliers à la Russie sera progressif, sur six à huit mois, mais avec des mesures à effet immédiat, notamment une taxe sur le transport par tankers, a confié un responsable européen.

Les nouvelles sanctions concerneront aussi "le secteur bancaire, il y aura d'autres banques russes qui sortiront de Swift", a précisé le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, en visite à Panama, en référence au système interbancaire qui permet de communiquer rapidement et de manière sécurisée sur les transactions. Plusieurs sources diplomatiques européennes avaient indiqué ce week-end que la plus importante banque russe, la Sberbank, qui représente 37% du marché, devait ainsi être exclue de Swift.

L'UE refuse de payer le gaz russe en roubles...

Les ministres de l'Energie des pays de l'Union européenne se sont réunis en urgence sur la question du gaz russe. L'UE refuse de payer ses achats de gaz à la Russie en roubles, ont averti la Commission européenne et la présidence française du Conseil à l'issue de la réunion.

La demande de Moscou de payer les achats en roubles est "une modification unilatérale et injustifiée des contrats et il est légitime de la rejeter", a déclaré la commissaire à l'Énergie Kadri Simson. La ministre française de la Transition écologique Barbara Pompili, présidente de la réunion, a confirmé la "volonté de respecter les contrats".

... et se prépare à une rupture avec Moscou

"Nous devons nous préparer à une suspension des approvisionnements" en gaz russe, a averti la Commissaire européenne. "Il n'y a pas de risques immédiats pour les approvisionnements", a assuré la Commissaire. "Mais nous ne pourrons pas remplacer les 150 milliards de m3 de gaz achetés à la Russie par d'autres sources. Ce n'est pas tenable", a-t-elle reconnu. "Nous pouvons gérer le remplacement de 2/3 des approvisionnements en gaz russe", a-t-elle précisé.

Les livraisons de gaz russe vers les pays de l'Union européenne et la Turquie ont fortement baissé entre janvier et avril par rapport à cette même période en 2021, a annoncé par ailleurs Gazprom, alors que celles vers la Chine ont explosé, grimpant de 60% sur un an, précise le géant gazier.

La Russie exclue des prochaines Coupe d'Europe

L'UEFA a annoncé qu'aucun club russe ne participera aux Coupes d'Europe la saison prochaine, à savoir la Ligue des champions, la Ligue Europa ou encore la Ligue Europa Conférence. La Russie est aussi exclue du prochain Europ féminin. Elle y sera remplacée par le Portugal.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Boris Johnson devant le Parlement ukrainien

Le Premier ministre britannique Boris Johnson va s'adresser mardi par visioconférence au Parlement ukrainien, une première pour un dirigeant occidental depuis le début de l'invasion russe, et annoncer 300 millions de livres d'aides militaires supplémentaires à Kiev. "C'est votre heure de gloire", doit-il dire aux députés ukrainiens selon un communiqué de Downing Street publié lundi soir, dressant un parallèle avec l'unité affichée par le Parlement et le peuple britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Il doit annoncer un nouveau volet d'aides militaires d'une valeur de 300 millions de livres (357 millions d'euros), comprenant notamment du matériel d'armement défensif.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Sylvie Vartan sort un disque en soutien à l'Ukraine

A 77 ans, la chanteuse Sylvie Vartan indique sortir un disque dont les recettes seront intégralement reversées à l'Unicef au profit de l'Ukraine. "Quand j'ai vu les images de ce peuple ukrainien sous les bombes, en train de fuir, ce fut un choc. Inévitablement, cela a ranimé en moi beaucoup d'images et de sentiments intenses de mon enfance", confie Sylvie Vartan dans un communiqué. Une histoire qui fait écho à la sienne. Quand elle avait 8 ans, elle a fui la Bulgarie, alors sous occupation soviétique, avec ses parents et son frère Eddie. C'était en 1952. "Nous avons le même ADN. Même si la situation était très différente car, nous, nous ne fuyions pas une guerre mais une dictature brutale, je comprends le ressenti du peuple ukrainien", précise la chanteuse. A retrouver dans cet article.