Guerre en Ukraine : un nouveau convoi de l'ONU attendu pour évacuer les civils d'Azovstal

Au 72e jour de la guerre en Ukraine, l'ONU tente une nouvelle opération d'évacutation des civils retranchés dans le complexe métallurgique d'Azovstal à Marioupol. Un nouveau convoi est attendu ce vendredi alors que Kiev assure que les forces russes continuent à pilonner l'usine, malgré la promesse d'un cessez-le-feu de trois jours débuté jeud matin. Le point sur ce qu'il faut retenir ce vendredi.

L'essentiel

Un nouveau convoi de l'ONU attendu pour évacuer les civils d'Azovstal

Kiev affirme que les forces russes continuent de pilonner l'usine, malgré la promesse d'une trêve

Les Russes reconnaissent que le soutien occidental a freiné "l'opération militaire spéciale" en Ukraine

Vladimir Poutine présente ses excuses à Israël après les propos de son chef de la diplomatie, affirmant qu'Hitler avait du "sang juif"

La situation sur le front militaire

Un nouveau convoi de l'ONU pour évacuer les civils d'Azovstal

Un nouveau convoi de l'ONU est en route vendredi pour l'usine Azovstal, la dernière poche de résistance ukrainienne de Marioupol, afin d'évacuer les civils qui y sont pris au piège, ont annoncé les Nations Unies. En dépit d'une promesse d'un cessez-le-feu censé durer trois jours et début jeudi matin, Kiev affirme que les forces russes continuent à pilonner l'aciérie. Dans une vidéo, le président ukrainien Volodymyr Zelensky indique que les bombardements russes continuent à faire rage "alors que des civils doivent encore être évacués, des femmes, des enfants".

"Imaginez cet enfer ! Et il y a des enfants ! Plus de deux mois de bombardement sans arrêt, la mort toute proche en permanence", a-t-il ajouté. Le président russe Vladimir Poutine a de son côté affirmé que "'l'armée russe était toujours prête à assurer l'évacuation des civils". Ils pourraient encore être 200 à se retrouver pris au piège dans l'usine. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a quant à lui assuré que l'armée russe respectait le cessez-le-feu autour de l'aciérie et que des couloirs humanitaires autour d'Azovstal "fonctionnaient". Ce que les combattants ukrainiens sur place ont démenti. Le commandant-adjoint du régiment Azov, qui défend ces installations, Sviatoslav Palamar, a assuré dans une vidéo que des "combats sanglants" se déroulaient à l'intérieur même du site et que les Russes "ne tenaient pas leur promesse" de trêve.

Une première opération d'évacuation organisée à partir du week-end dernier par l'ONU et le CICR avait déjà permis d'évacuer 101 civils de cet immense complexe métallurgique.

Moscou reconnaît que le soutien occidental a freiné son "opération militaire spéciale"

Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, Moscou n'a pu revendiquer le contrôle total que d'une ville d'importance, celle de Kherson, dans le sud. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a reconnu que le soutien occidental avait freiné l'"opération militaire spéciale" russe déclenchée le 24 février.

"Les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Otan dans son ensemble partagent en permanence des données du renseignement avec les forces armées ukrainiennes. Conjuguées aux approvisionnements en armes (...), ces actions ne permettent pas d'achever rapidement" l'offensive, a-t-il lâché. Le New York Times a écrit que les renseignements fournis par Washington à Kiev avaient permis de cibler plusieurs généraux russes. Des informations démenties jeudi par le Pentagone.

Ces actions "ne sont toutefois pas en mesure d'empêcher" la Russie d'atteindre ses "objectifs" en Ukraine, a ajouté Dmitri Peskov, après dix semaines d'une opération militaire qui a fait des milliers de morts, poussé à l'exil plus de cinq millions d'Ukrainiens. La Russie soutient que l'un des objectifs initiaux était de "dénazifier" le pays.

Le point sur l'invasion russe en Ukraine © Visactu

La situation diplomatique et les réactions internationales

Poutine présente ses excuses à Israël

Le président russe Vladimir Poutine a présenté ses excuses au Premier ministre israélien Naftali Bennett pour les propos de son chef de la diplomatie Sergueï Lavrov, afirmant qu'Adolf Hitler avait du "sang juif". Volodymyr "Zelensky fait valoir cet argument : comment le nazisme peut-il être présent (en Ukraine) s'il est lui-même juif. Je peux me tromper, mais Hitler avait aussi du sang juif", avait déclaré Sergueï Lavrov dimanche soir au groupe de médias italien Mediaset. Retranscrite par le ministère russe des Affaires étrangères, cette allégation, qui fait référence à des rumeurs régulièrement démenties par les historiens, a suscité la colère d'Israël.

La France va apporter 300 millions de dollars d'aide supplémentaires

La France va porter son aide globale à l'Ukraine à 2 milliards de dollars contre 1,7 milliard jusqu'à présent, soit 300 millions de dollars supplémentaires, a annoncé Emmanuel Macron jeudi dans une vidéo diffusée lors de la conférence internationale des donateurs. Ce nouvel apport ne concerne pas le volet militaire, a précisé l'Elysée. Paris a déjà apporté à l'Ukraine 100 millions d'euros d'aide humanitaire aux premiers jours de l'invasion et permis l'acheminement de plus de 800 tonnes de matériel, dont du matériel médical. Il a également débloqué 1,7 milliard de dollars pour soutenir le budget de l'Etat ukrainien et ses investissements.

Emmanuel Macron a salué "la mobilisation exceptionnelle des voisins européens de l'Ukraine, en particulier du peuple polonais qui a accueilli depuis le 24 février dernier plusieurs millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens". "La solidarité exprimée par la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, la Hongrie, la République Tchèque, la Moldavie, est exceptionnelle, et il est juste et normal que nous puissions collectivement les appuyer dans leur effort de solidarité, au même titre que l'appui direct que nous apportons à l'Ukraine", a ajouté le président français.

"Nous devons être prêts à assumer cet effort dans la durée, dans le contexte d'un conflit qui, malheureusement, risque de se poursuivre et dont nous n'avons pas encore vu toutes les conséquences dramatiques", a conclu Emmanuel Macron, ajoutant que "la détermination et la dignité de la population et des autorités ukrainiennes forcent l'admiration de tous".

Plus de 6 milliards d'euros récoltés lors d'une conférence internationale des donateurs

Lors d'une conférence internationale des donateurs à Varsovie, plus de six milliards d'euros destinés à l'Urkaine ont été réunis. Annonce faite par le Premier ministre polonais qui indique que "cet argent sera réparti pour soutenir l'Ukraine et tous ceux qui soutiennent l'Ukraine". "Quand la Russie apporte la mort, les pays du monde libre doivent apporter leur aide et je pense que cette conférence ici à Varsovie a montré une énorme dose de solidarité parmi nous", a déclaré Mateusz Morawiecki.

Lors de cette conférence organisée par la Pologne et la Suède avec la participation de l'Union européenne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé quant à lui, via une visio-connexion, à "accorder immédiatement à l'Ukraine le statut de candidat" à l'UE. "L'adhésion de l'Ukraine à l'UE doit être la réalité absolue, pas seulement une promesse ou une perspective", a-t-il déclaré. Il a également appelé des "partenaires civilisés" à prendre en patronage "des régions, des villes et des industries d'Ukraine" pour soutenir leur reconstruction.

La situation humanitaire et la solidarité avec les Ukrainiens

Selon le Haut Commissariat aux réfugiés de l'Onu (HCR), plus de 5,4 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Les femmes et les enfants représentent 90% de ces réfugiés, les hommes de 18 à 60 ans, susceptibles d'être mobilisés, n'ayant pas le droit de partir. Plus de 7,7 millions de personnes ont quitté leur foyer mais se trouvent toujours en Ukraine, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).