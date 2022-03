Guerre en Ukraine : le point sur les collectes organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais

Une semaine après le début de l'invasion russe en Ukraine, les appels à la solidarité se multiplient en France. On fait le point sur les collectes de dons organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Plusieurs dizaines de collectes sont organisées dans le Nord et le Pas-de-Calais.

La solidarité s'organise pour le peuple ukrainien dans le Nord et le Pas-de-Calais, alors que les forces russes continuent leur avancée dans le pays. Tour d'horizon non-exhaustif des collectes de dons organisées dans la région.

Les communes

Premier réflexe si vous désirez faire un don : vérifier sur le site internet de votre commune si une collecte est organisée. De très nombreuses municipalités ont mis en place des initiatives de solidarité. Quelques exemples :

Dans le Dunkerquois, les habitants de la communauté urbaine peuvent aller déposer des lits de camps, sacs de couchage, produits d'hygiène et de premiers secours dans les mairies et centres sociaux. C'est aussi le cas à Maubeuge par exemple.

Dans la métropole lilloise :

Les villes de Lille, Marcq-en-Barœul et Lambersart appellent les habitants qui seraient volontaires à accueillir des réfugiés ukrainiens chez eux et mettent en place des collectes. A Marcq-en-Barœul, une course hippique à l'hippodrome sera organisée pour recueillir des fonds.

Des collectes de dons ont également lieu à Wambrechies, La Madeleine et Wasquehal notamment.

Dans le Pas-de-Calais, 6 points de collectes sont ouverts à Arras. Le centre Dumas de Lens est également transformé en un centre de collecte. Saint-Omer recueille aussi les dons ainsi que Béthune.

Les associations

Il est également possible de faire des dons en passant directement par des associations.

C'est le cas du Groupe de Secours Catastrophe Français par exemple. Localement, la fédération du Secours populaire du Nord lance une collecte d'urgence et un appel aux dons financiers, en collaboration avec l'association de solidarité ukrainienne basée à Odessa. L'association Nadiya Soleil lance également une collecte de médicaments et de matériel médical dans le Cambrésis.