Guerre en Ukraine : le premier convoi de la protection civile du Loiret est parti avec 17 tonnes de matériel

Le premier convoi de la protection civile du Loiret a pris la route vers la Pologne, ce samedi matin. Quatre camions, dont deux prêtés par une entreprise et un transporteur privé, et une fourgonnette, pour acheminer 17 tonnes de dons près de la frontière ukrainienne, où des milliers de réfugiés sont réunis. Ce convoi loirétain fait étape à Strasbourg ce dimanche, où d'autres camions de la protection civile française vont les rejoindre pour regagner la Pologne.

Ce convoi transporte des produits d'hygiène, des couvertures et lits de camps mais surtout du matériel médical : des pansements, masques, gants, blouses mais aussi des défibrillateurs, matériel pour lire des radiographies... Beaucoup sont donnés par des médecins et cabinets médicaux pour venir en aide aux blessés et établissements de santé polonais proches de la frontière.

Nouveau convoi dès mercredi

Une fois arrivés en Pologne, les douze bénévoles de la protection civile, parmi lesquels quatre sont loirétains, vont aider à la distribution du matériel et leur installation. "La mission en elle-même ne devrait pas durer longtemps, parce que l'objectif est de faire revenir le convoi rapidement en France, pour qu'il puisse repartir après", explique Joffrey Penverne, directeur adjoint de la protection civile du Loiret.

Joffrey Penverne est le directeur adjoint de la protection civile du Loiret © Radio France - Cécile Da Costa

Plusieurs convois sont d'ores et déjà prévus : dès mercredi, de nouveaux camions partiront de la base loirétaine de la protection civile, avec des tonnes de matériel à leur bord. "L'objectif ensuite est de faire un départ par semaine, si possible, en fonction des camions qu'on aura à disposition", ajoute Joffrey Penverne. Car le hangar de la protection civile du Loiret, à Saint-Cyr-en-Val est loin d'être vide : après le départ du premier convoi, il reste des cartons par centaines. Autant de dons que les bénévoles doivent trier, peser, emballer avant le prochain départ.

50 tonnes de dons regroupés dans le Loiret

"Au niveau de cet entrepôt on a récolté une cinquantaine de tonnes de dons", constate Joffrey Penverne. "Il a eu une grosse mobilisation, c'est très bien, on a du stock à faire partir, et des dons continuent encore d'arriver." Tous ces dons sont collectés dans plusieurs communes de France, puisque la mobilisation est organisée en partenariat avec l'association des maires de France, puis acheminés sur la base loirétaine de la protection civile.

Dans le hangar de la protection civile du Loiret, encore des centaines de cartons, remplis de dons pour l'Ukraine, doivent être acheminés vers la Pologne dans les prochaines semaines. © Radio France - Cécile Da Costa

Au total, quatorze bases de la protection civile du Loiret centralisent des dons avant de les acheminer en Pologne. La protection civile du Loiret appelle, par ailleurs, aux dons financiers pour permettre de financer le trajets de ses convois humanitaires.