Guerre en Ukraine : le rotary club de Mamers revient ce lundi avec plus de 50 réfugiés en Sarthe

Plusieurs membres du Rotary Club de Mamers sont partis vendredi dernier dans un bus rempli de 14m3 de dons pour les ukrainiens. Le véhicule revient ce lundi en Sarthe avec plus de 50 réfugiés. Ils seront accueillis dans des familles de la région dont plus de la moitié en Sarthe.

Les réfugiés ukrainiens du Rotary doivent arriver ce lundi soir en Sarthe. L'association est partit avec un camion de 14m3 de matériel en fin de semaine dernière. Depuis, elle a récupéré 53 personnes qui doivent être dispersées dans des familles d'accueil. Cette opération est menée par le Rotary (et tout particulièrement son « district 1510 » qui regroupe les départements de la Sarthe, la Loire Atlantique, le Maine-et-Loire, la Vendée et les Deux Sèvres).

La moitié des réfugiés seront hébergés en Sarthe, et les autres dans la région.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

De vives émotions sur le trajet

Philippe Moreau, membre du Rotary de Mamers fait le voyage entre la Sarthe et la Pologne pour cette opération. 4.600 km au total en quatre jours.

Pour ce médecin à la retraite, tout s'est bien passé pour le moment. Nous avons pu distribuer le matériel et récupérer nos invités.

Ce sont nos invités, je ne souhaite pas utiliser le mot réfugié

précise Philippe Moreau.

Dans ce groupe, il y a seulement un homme, un septuagénaire de 74 ans. Sinon, ce sont surtout des femmes avec de jeunes enfants et parfois des familles nombreuses. Il y a une maman avec six enfants !

L'arrivée en Sarthe est prévue en fin d'après-midi à St-Pavace. Un autre groupe ira ensuite sur Angers.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Être famille d'accueil, ça ne s'improvise pas

Etre famille d'accueil pour recevoir des ukrainiens dans votre logement, vous êtes nombreux en ce moment à proposer vos services aux associations. Un geste de solidarité qui ne s'improvise pas. Pour cette opération, le Rotary a fait un mini "casting". Cécile Guillocher, la présidente du Rotary de Mamers, souligne que pour cette opération, le Rotary a privilégié ses adhérents et surtout des familles qui n'avaient pas d'enfant en bas âge ou des ados. "Les réfugiés, souvent des femmes seules ou avec enfants sont très fragilisés et on ne veut pas rajouter des difficultés avec les enfants des familles d'accueil". En Sarthe, il y a aussi ce que le Rotary appelle des familles "tampons" qui prendront le relais pour une activité sur la journée. L'association a également prévu un accompagnement médical et administratif.

Caroline et Pierre, très émus d'être famille d'accueil

Le couple qui réside dans la Sarthe depuis huit ans n'a pas hésité à ouvrir sa maison. Il va mettre deux chambre à la disposition des ukrainiens. La famille qui a également un fils de 25 ans a fait un mini-conseil de famille et tout les trois étaient d'accord pour faire ce geste. "Ça nous a paru évident, on avait la place, on avait le temps, pour nous c'est normal" souligne Caroline la maman. Elle avoue ne pas avoir fait de planning sur l'organisation de la semaine. Je pense qu'ils auront surtout besoin de se reposer, de dormir, de prendre une douche. Après on essayera de répondre au mieux à leurs besoins". Même discours pour Pierre qui dit vouloir rester dans la spontanéité. "On ne sait pas quelles personnes nous allons recevoir, ni leur âge, ni si il y aura des enfants. On veut surtout être dans la spontanéité et dans le partage".

(Pour préserver leur anonymat, les prénoms de la famille ont été changés)

Cet accueil organisé par le Rotary est un accueil d'urgence. Il doit durer entre deux et trois semaines. Les collectivités via la préfecture doivent ensuite prendre le relais pour trouver des logements aux familles.

Le bus qui transporte les 53 réfugiés devrait arriver ce lundi en fin d'après-midi à St-Pavace.