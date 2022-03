Guerre en Ukraine : les 53 réfugiés du Rotary de la Sarthe sont arrivés à Saint-Pavace

Les 53 réfugiés ukrainiens du Rotary sont arrivés ce lundi soir en Sarthe à Saint-Pavace.

Des membres de l'association étaient partit avec un bus de 14m3 de matériel en fin de semaine dernière. Le groupe est composé quasiment exclusivement de femmes avec enfant. Il y a un seul homme, un monsieur âgé de 64 ans.

La moitié des réfugiés sont hébergés en Sarthe, et les autres dans la région des Pays de la Loire.

Les 53 personnes ont désormais rejoint leur famille d'accueil.

Les réfugiés et membres du Rotary à leur arrivée à Saint-Pavace © Radio France - Christelle Caillot

Beaucoup d'émotion aussi bien du côté des ukrainiens que des sarthois.

Anastasia a 38 ans, elle arrive avec sa fille Sophia de 10 ans. Son mari est mort à la guerre. Elle tient dans ses mains un lapin bleu en peluche et elle a les larmes aux yeux en descendant du bus.

Je trouve ce pays très beau; aujourd'hui je veux juste être en paix

Elle a du mal à trouver ses mots. Elle est très contente d'être arrivée après un long voyage. La France lui paraît être un beau pays. Elle n'attend rien de spécial dans les prochains jours. Elle veut juste être en paix, être dans un pays en pays.

Le Rotary de la Sarthe avait fait les choses bien pour cette première arrivée. Un grand goûter était organisé dans la salle des fêtes et une pièce était remplie de vêtements pour enfants pour tous les âges.

Les sarthois, famille d'accueil avaient eux aussi les larmes aux yeux à l'image de Christian qui a beaucoup voyagé dans les pays de l'Est dans les années 80 : je viens de faire connaissance avec mes réfugiés. Je vais accueillir dans ma maison, une femme et ses 2 enfants. Maintenant, on est dans le concret et on voit sur les visages les souffrances. Il faut les aider et on est là pour ça".

Les premiers réfugiés à Saint-Pavace à leur descente du bus © Radio France - Christelle Caillot

Des papiers et un suivi médical

Le responsable de l'opération Philippe Moreau, du Rotary du Mans a fait le trajet aller et retour. Il est lui aussi très ému à sa descente du bus et soulagé aussi que tout le monde rejoigne sa famille d'accueil.

Ce médecin à la retraite souligne qu'il y a de graves pathologies dans ce groupe. Il y a un enfant paraplégique, un autre qui est aveugle de naissance. Et puis le seul homme du groupe, âgé de 64 ans vient de faire un AVC le mois dernier.

Ce lundi soir, tous les réfugiés ont rejoint leur famille d'accueil en Sarthe ou dans les départements voisin. Cet hébergement d'urgence devrait durer une quinzaine de jours.

Le rotary va procéder à leur enregistrement à la préfecture pour qu'il puisse avoir un titre de séjour et accès aux visites médicales.