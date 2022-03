Guerre en Ukraine : les chefs d'Etat de l'Union européenne réunis à Versailles pour un plan de résilience

Les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne seront réunis à Versailles ces 10 et 11 mars pour discuter d'un plan européen de résilience face aux conséquences de la guerre en Russie. Il y sera notamment question d'indépendance énergétique et de rapprochement politique avec l'Ukraine.

Les 27 chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union européenne se réunissent ces jeudi et vendredi lors d'un sommet à Versailles afin de discuter notamment d'un "nouveau modèle économique fondé sur l'indépendance et le progrès" selon les mots d'Emmanuel Macron, qui s'était exprimé au sujet de la guerre en Ukraine et de ses conséquences. Il s'agit de premiers échanges sur la possibilité d'un plan européen de résilience et d'investissements pour contrer les conséquences de l'offensive Russe en Ukraine, a fait savoir l'Elysée.

Alors que Washington et Londres ont décidé d'arrêter les importations d'hydrocarbures russes, l'UE, qui est bien plus exposée, n'est pas prête à les suivre mais s'organise pour réduire de deux-tiers dès cette année ses achats de gaz à la Russie. Pour diminuer cette dépendance sans mettre en péril l'économie des pays les plus exposés, la Commission européenne a proposé mardi aux Vingt-Sept de diversifier leurs approvisionnements, de gonfler leurs réserves et de diminuer leur consommation d'énergie.

La feuille de route sera discutée jeudi et vendredi par les chefs d'État et de gouvernement réunis à Versailles. Ils devraient s'engager à "sortir de (leur) dépendance aux importations de gaz, pétrole et charbon russes", mais sans calendrier, selon un projet de conclusions consulté par l'AFP. Selon l'exécutif européen, l'UE pourrait se passer complètement de gaz russe "bien avant 2030".

Ukraine, Géorgie et Moldavie appartiennent à la "famille européenne"

L'Union européenne doit envoyer à l'Ukraine "un signal politique sur son appartenance à la famille européenne", ainsi qu'à la Géorgie et la Moldavie, selon la position de l'Elysée, mais ne peut pas lancer une procédure d'adhésion accélérée. Il faut pour ces trois pays "inventer de nouvelles formes de rapprochement de l'UE" avec "un renforcement des coopérations dans les domaines économiques, éducatifs et de recherche ainsi que dans la coopération politique". Leurs chefs d'Etat pourraient par exemple "être associés aux réunions du Conseil européen plus régulièrement". L'UE leur a déjà lancé un premier signal en lançant dès lundi la procédure pour l'examen des demandes d'adhésion que ces trois pays ont déposées juste après l'invasion russe de l'Ukraine, alors qu'elle avait mis deux ans pour répondre à celle de la Roumanie.

Entre 1.500 et 2.000 forces de l'ordre seront mobilisées pour sécuriser ce sommet européen de Versailles, a appris France Bleu Paris auprès de la préfecture des Yvelines.