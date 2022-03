Guerre en Ukraine : les collectes de dons se multiplient en Mayenne

Comment aider les réfugiés ukrainiens depuis la Mayenne ? De nombreuses collectes sont organisées dans le département. Le gymnase Jacques Chamaret à Laval ouvrira à partir de ce vendredi, de 10 heures à 18 heures. A Evron, le gymnase est ouvert de 15 heures à 20 heures. De son côté, la mairie de Mayenne ouvre un ancien logement Emmaüs pour rassembler les dons durant deux heures, les lundis, mercredis et samedis, à partir de lundi prochain. Retrouvez une liste complète à la fin de cet article.

L'impression d'être "presque du même pays"

A Château-Gontier-sur-Mayenne, Déborah Bellanger, une aide-soignante, a organisé une collecte dans l'entrée d'un Carrefour Market ce jeudi, de 14 heures à 19 heures. Plusieurs dizaines de Mayennais ont répondu présents. "Si ça nous arrive, on sera bien contents d'avoir des gens qui nous aident aussi", lance Catherine, les bras chargés. "On se met à leur place, on a l'impression qu'on est presque du même pays et que ce qu'ils vivent, ça peut nous arriver", ajoute Marie, qui a fait la route depuis Craon.

Il n'est plus nécessaire de donner des vêtements, précise la protection civile en Mayenne. - Protection civile

La publication Facebook de Déborah a largement été relayée. Pierre a fait un détour avant de rejoindre son travail, avec une soixantaine d'euros de courses dans son panier. "C'est la moindre des choses", glisse ce Castrogontérien. Justine, une jeune maman, a pensé aux enfants de réfugiés avec "des jouets, des doudous, ce qui peut leur donner leur sourire malgré tout ça...".

Comment acheminer tous ces dons depuis Château-Gontier ? Au milieu des cartons, Déborah lance un appel aux maires pour "prendre le relai. D'une mairie à l'autre, ça ne doit pas être difficile de charger un camion à Château-Gontier pour partir ensuite à Laval !". L'aide-soignante de Chemazé reçoit des dizaines d'appels par jour. "Des appels de l'autre bout de la Mayenne, des gens qui me demandent quelle association joindre. Il faut que les mairies comprennent, c'est un appel du cœur, on répond aux appels, je suis heureuse de cet élan mais j'ai une vie à côté !" Alors que la réponse des mairies tardent, certains donateurs se proposent de remonter les dons jusqu'à Laval en voiture.

Déborah Bellanger s'apprête à stocker les dons chez elle, en attendant une prise en charge. © Radio France - Maxime Glorieux

La liste des premiers points de collecte en Mayenne