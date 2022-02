Guerre en Ukraine : les efforts d'une famille d'accueil d'Ukrainiens pour les rapatrier en Corrèze

"On est inquiet pour Yarina." Lorsqu'on appelle Béatrice Beffare, habitante de Champagnac-la-Noaille (Corrèze), on sent cette maman touchée par le conflit qui a éclaté ce jeudi en Ukraine. Il faut dire qu'elle a accueilli depuis 20 ans plusieurs enfants ukrainiens en tant que famille d'accueil. "On en a recueilli trois, Sacha qui a une trentaine d'année, Tania et Yarina la petite dernière" sourit-elle. Un sourire qui s'efface vite devant une crainte : Yarina ne répond pas. "On l'a eu au téléphone ce jeudi matin, comme tous les jours, et elle a réussi à partir de Kiev." Mais depuis, plus de nouvelles.

Les bombardements et la guerre

Yarina a un bébé de 18 mois. Elle va devenir une réfugiée. "C'est horrible d'employer des mots comme ça, on se croirait il y a 70 ans" s'arrête Béatrice. "Elle n'a que 19 ans, sans papa ni maman sur place" s'inquiète-t-elle. Elle est aussi en contact avec les deux autres, "ce sont mes enfants de cœur" souligne-t-elle.

A 5 heures du matin, Yarina a entendu les bombardements. La guerre commence. "Je ne crois pas qu'ils étaient préparés à cela" estime la maman d'accueil de ces Ukrainiens. "Depuis 2014, leur propre pays est en guerre. C'est comme si on avait la guerre dans les Alpes" compare-t-elle, en pensant toujours aux jeunes. "Ils ne veulent plus vivre ça, certains veulent aller jusqu'au bout" souligne-t-elle. C'était le cas de Sacha il y a quelques temps. Selon elle, désormais, il veut vite se dépêcher de rallier la France.

C'est comme si on vous disait il faut partir, prendre deux petites valises. Quand vous avez des chiens, des chats, des poules, c'est pas simple de partir.

Désormais, Béatrice se tourne désormais vers l'aide humanitaire. Cette Corrézienne est prêt à tout pour aider ses protéger. "S'il faut aller les chercher en Belgique ou en Allemagne, on ira, je peux vous l'assurer" affirme haut et fort Béatrice Beffare. Quand à Yarina, elle lui prodigue des conseils : "je lui ai dit de préparer des valises et de partir vers la Pologne. Ca sera plus facile pour lui faire passer de l'argent ou lui faire parvenir un billet d'avion... enfin, si elle arrive à avoir une connexion internet".

Ce qu'espère désormais Béatrice Beffare, c'est que Yarina s'en sorte, comme ses deux autres "frères". Néanmoins, elle fait, comme d'autres, ce constat froid et cruel : "Jusque là, on parlait Covid et vaccin, aujourd'hui on parle de guerre... c'est horrible".