Guerre en Ukraine : les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire pour l'Ukraine

Au 73e jour de conflit en Ukraine, le pays va recevoir une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollards des États-Unis. Washington. L'offensive russe se poursuit en Ukraine malgré l'adoption vendredi par le conseil de sécurité de l'ONU d'une déclaration réclamant la paix dans ce pays, une déclaration votée à l'unanimité.

L'essentiel

Washington annonce une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollars à l'Ukraine.

Le conseil de sécurité de l'ONU adopte à l'unanimité une déclaration réclamant la paix en Ukraine.

Les autorités ukrainiennes s'inquiètent de bombardements accrus dans toutes les régions à l'approche du 9 mai.

La situation sur le front militaire

Deux tirs de roquette sur Odessa

Deux tirs de roquettes ont touché Odessa, le grand port ukrainien sur la Mer Noire vendredi soir. Ils n'ont pas fait de victimes selon le Commandement sud des forces ukrainiennes. Les autorités ukrainiennes s'inquiètent de bombardements accrus à l'approche du 9 mai, date à laquelle la Russie célèbre sa victoire contre l'Allemagne nazie en 1945.

Le maire de Kiev, Vitaly Klitshko a demandé à ses concitoyens de gagner immédiatement les abris, "le risque de bombardements [étant] très probable dans toutes les régions d'Ukraine". Il a aussi prévenu qu'aucune commémoration du 9 mai n'aurait lieu dans la capitale ukrainienne.

À Marioupol, cinquante civils de plus évacués de l'aciérie Azovstal

Les évacuations vont se poursuivre ce samedi à Marioupol, selon la vice-Première ministre ukrainienne, une information confirmée par Moscou. Iryna Verechtchouk et le ministère russe de la Défense ont annoncé vendredi l'évacuation de cinquante civils de plus, grâce à un nouveau convoi humanitaire, de l'immense aciérie Azovstal, dernière poche de résistance des forces ukrainiennes dans cette ville : des femmes, des enfants et des personnes âgées. Ces opérations se déroulent sous l'égide de l'ONU et du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Elles ont permis à près de 500 civils de fuir depuis le week-end dernier selon Kiev.

Dans l'est, Severodonetsk "quasiment encerclée"

Severodonetsk, l'une des principales cités du Donbass, est encore aux mains des Ukrainiens. La ville est "quasiment encerclée", selon son maire. "Il n'y a pas eu un jour sans bombardement, pas un jour", raconte Olga Babitch à l'Agence France Presse après avoir quitté son village et atteint Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine.

La situation diplomatique

Les États-Unis annoncent une nouvelle aide militaire à l'Ukraine

Les Etats-Unis ont annoncé vendredi une nouvelle aide militaire de 150 millions de dollars à l'Ukraine. Elle sera composée notamment de munitions d'artillerie et de radars. Elle comprend notamment 25.000 obus de 155 mm, des radars de contrebatterie pour repérer les tirs d'artillerie russes et des appareils de brouillage des communication. Cette aide reste toutefois en-deça des précédents envois d'armes américains.

Washington prévient que les fonds alloués aux armes pour Kiev sont désormais "pratiquement épuisés". "Le Congrès doit rapidement débloquer l'enveloppe requise pour renforcer l'Ukraine sur le champ de bataille et à la table des négociations", assure le président Joe Biden dans un communiqué au sujet de la colossale rallonge budgétaire de 33 milliards de dollars demandée au Congrès américain.

Le conseil de sécurité de l'ONU adopte une déclaration réclamant la paix en Ukraine

Le Conseil de sécurité des Nations unies -où la Russie, membre permanent, dispose d'un droit de veto - a apporté son "ferme soutien" à "la recherche d'une solution pacifique" dans ce pays. Dans cette déclaration rédigée par la Norvège et le Mexique, le Conseil rappelle que "tous les États membres se sont engagés, en vertu de la Charte des Nations unies, à l'obligation de régler leurs différends internationaux par des moyens pacifiques". Il s'agit de la première manifestation d'unité du conseil de sécurité de l'ONU depuis le début de l'invasion russe en Ukraine le 24 février.

La principale instance de l'ONU, exprime en outre sa "profonde préoccupation concernant le maintien de la paix et de la sécurité en Ukraine". Elle apporte à cet égard un "ferme soutien" au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres "dans la recherche d'une solution pacifique" à ce conflit.

Une réunion virtuelle des dirigeants des grandes puissances du G7 dimanche consacrée à la guerre en Ukraine

Dimanche, les dirigeants des grandes puissances du G7 vont avoir une réunion virtuelle consacrée à la guerre en Ukraine à laquelle doit participer le président Zelensky, annonce l'Allemagne.