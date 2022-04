Guerre en Ukraine : les habitants de Thénac réagissent aux sanctions contre le propriétaire du château

Le château de Thénac en Dordogne est situé en face de la mairie, on ne peut pas le rater derrière un cèdre centenaire. Le domaine est très bien entretenu, entouré de petits murets en pierre. Des petits pavés mènent au portail en fer noir. Il est fermé, les visites se font sur demande mais on voit derrière les salariés s'activer. Le propriétaire de ce château c'est Eugene Shvidler, un milliardaire russe. L'oligarque est né en URSS mais il tient à préciser via un communiqué qu'aujourd'hui il a la double nationalité britannique et américaine.

Plusieurs sanctions prises au Royaume-Uni

Eugene Shvidler est sanctionné par le Royaume-Uni pour ses liens avec la Russie, c'est un très proche de Roman Roman Abramovitch. Le 24 mars dernier, il a rejoint la liste noire créée par le gouvernement britannique qui réunie les hommes d'affaires, les sociétés qui sont considérées comme "des complices de meurtre de civils innocents en Ukraine". Le 26 mars dernier, ses jets ont été immobilisés au Royaume-Uni pour au moins trois semaines annonce le ministre britannique des transports sur son compte twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les habitants de Thénac se posent des questions sur l'avenir du château

A Thénac, certains habitants ont entendu parler de ces sanctions. Eugen Shvidler vient rarement en Bergeracois. Ce voisin qui habite juste à côté du château ne l'a jamais vu. Il sait quand il est là car il voit son garde du corps faire des rondes autour du château. Cet habitant ne veut pas trop parler car il croise souvent les salariés du domaine. 15 personnes travaillent ici dans ce domaine situé sur la route des châteaux.

Au bord de cette petite route aussi, la maison de Colette et Lucien. Le couple venu de Gironde apprécie la tranquillité et la vue depuis leur jardin. Ils ont entendu parler des sanctions. Colette s'inquiète surtout pour les employés : "Est-ce qu'il y aura des emplois supprimés ? Il rapporte beaucoup à notre commune, on est une mini-commune nous. Mais en tant qu'humain, on ne comprend pas trop, on ne peut pas s'avancer, on n'est pas des politiciens. C'est un conflit international, tout le monde est concerné". Colette et Lucien se promène souvent autour du château dans la campagne pour voir notamment les animaux de la propriété "il y a 40 ou 50 hectares de terrain" précise Lucien et puis "il y a la route des vins et le vin est bon" ajoute Colette.

Cliff est venu habiter à Thénac il y a six mois à peine. Il arrive de Savoie. En six mois, on lui a déjà parlé du propriétaire russe du château qu'il n'a pas encore pu visiter "je ne sais pas si ces sanctions vont changer grand chose, je ne crois pas que ça va faire changer d'avis Poutine, il a l'air plutôt déterminé".