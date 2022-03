Guerre en Ukraine : les initiatives solidaires dans les Alpes-Maritimes

Comment aider le peuple ukrainien, touché par la guerre déclenchée par l'invasion de troupes russes? Les initiatives solidaires se multiplient dans les Alpes-Maritimes, surtout pour récupérer des produits de première nécessité. Quels dons faire, où les déposer ? France Bleu Azur fait le point.

Quels produits donner ?

Parmi les produits recherchés : couvertures thermiques, sacs de couchage, plaids, matelas, oreillers, gel douche, dentifrice, couches, serviettes hygiéniques, antiseptique, alcool médical ou encore tentes, réchauds, lampes-torches, bougies et lits de camp. Côté produits alimentaires, il faut éviter les denrées périssables et privilégier l'eau, les barres énergétiques, les fruits secs, les conserves, les pâtes, les céréales.

Où déposer vos dons ?

Les communes de la métropole de Nice s'organisent

Les dons matériels peuvent être déposés à l'hôtel de ville de Nice et dans certaines mairies annexes du lundi au vendredi aux heures d'ouverture (9h-12h, 14h-16h), dans les 17 centres AnimaNice mais aussi dans les autres communes de la métropole. A l'accueil de la mairie de Saint-Martin Vésubie tous les matins du lundi au vendredi, au CCAS de Beaulieu-sur-Mer le matin et l'après-midi en semaine ou encore à la mairie d'Isola en semaine et le week-end pour Isola 2.000. De nombreuses communes ont communiqué leurs disponibilités pour récupérer les dons sur leurs pages Facebook.

Si vous souhaitez vous impliquer dans l'accueil des réfugiés ukrainiens, la métropole de Nice vous invite à vous faire connaître. Vous pouvez contacter ses services par téléphone au 04.97.13.59.00 ou par mail soutien.ukraine@nicecotedazur.org

A Grasse, le CCAS gère les dons

"La priorité est aux produits pharmaceutiques et de premiers soins" indiquent la Ville de Grasse et son Centre communal d'Action sociale, qui récupèrent vos dons au 42 boulevard Victor Hugo à Grasse, du lundi au vendredi, de 9h à 11h et de 14h à 16h.

Des collectes en place à Cagnes-sur-Mer, Cannes, St-Laurent-du-Var...

Comme France Bleu Azur vous en informait ce lundi, vous pouvez déposer vos dons à la Maison des associations de Cagnes-sur-Mer toute la journée, à l'ancienne école Djibouti de Saint-Laurent-du-Var ou à Cannes, une des premières villes mobilisées sur la Côte d'Azur. Le député LREM Loïc Dombreval organise lui à partir du 7 mars une collecte à sa permanence parlementaire de Vence.

Un appel aux dons financiers

Le Secours populaire des Alpes-Maritimes appelle également aux dons financiers et "va organiser des missions sur place pour apporter une solidarité concrète et rapide à la population ukrainienne." 10.000 euros ont déjà été débloqués par la Fédération des Alpes-Maritimes, 50.000 au niveau national pour le Secours populaire.

La Métropole Nice Côte d'Azur récupère aussi les dons financiers, qu'elle estime "à privilégier." Ils peuvent être effectués sur un site dédié ou par voie postale, avec un chèque à l'ordre du Trésor Public.

Le Cannet annonce un don de la ville de 100.000 euros aux organismes spécialement dédiés "au soutien des réfugiés ukrainiens" et a disposé trois urnes de collecte de dons numéraires dans ses mairies de Cannet-centre, Rocheville et Garibondy. Seuls les dons par chèque à l'ordre du Trésor Public sont acceptés.

L'OGC Nice lance un appel à ses supporters

"Tout comme ses propres salariés, joueurs et membres du staff qui y contribuent depuis le début de la semaine, l’OGC Nice propose à l’ensemble de ses supporters de participer à une collecte de biens" a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Denrées alimentaires non-périssables, produits d'hygiène et médicaments "notamment à destination des plus jeunes" et "tous types de vêtements" peuvent être déposés à l'entrée du centre d'entraînement au 19 bd Jean Luciano ou à la boutique officielle dans le centre-ville, au 4 place Masséna, aux horaires d'ouverture.