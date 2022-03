Guerre en Ukraine : les pompiers de la Dordogne lancent une collecte dans les centres de secours

Au tour des pompiers de la Dordogne de lancer leur collecte pour aider les Ukrainiens qui fuient leur pays en guerre à la frontière avec la Pologne. Les centres de secours du département vont devenir des points de collecte à partir du samedi 12 mars. Les horaires seront fixés par chaque centre. La collecte se déroule "en étroite collaboration avec l’Union Départementale, le Conseil Départemental et l’Union des Maires de la Dordogne", indique le Service départemental d'incendie et de secours sur sa page Facebook.

Une liste précise pour coller aux besoins

La liste des produits à donner a été établie en fonction des besoins des ONG qui aident les réfugiés ukrainiens à la frontière polonaise, et en France. Elle est détaillée ci-dessous.

Produits courants

- Produits d’hygiène

- Matériels premiers secours

- Brosses à dents

- Bandages de gaze stériles / non stériles

- Dentifrice

- Pansements hydrogel anti-brûlures

- Couches et produits bébé

- Tourniquet hémostatique (type garrot)

- Lait maternisé

- Gants médicaux en latex

- Rasoirs et mousse à raser

- Masques médicaux de protection

- Serviettes hygiéniques

- Désinfectants pour les mains

- Savons, shampooing, gels douche

- Serviettes en papier

- Serviettes microfibres

- Lingettes, masques réutilisables et ou jetables

- Antiseptiques

- Désinfectants pour le traitement des surfaces

Matériel spécifique

- Groupes électrogènes (puissance de 3 Kva à 60 Kva)

- Grosses torches électriques (avec piles ou à recharges

- Lampes frontales

- Éclairages d’appoint

- Rallonges

- Lampes torches, piles

- Sacs de couchage pour temp. inférieures à 0°C

- Tapis de sol

- Gilets à poche (type gilet de pêche)

- Rations de survie (sèche)

- Casques de protection pour les équipes de secours

- Talkie-Walkie (grande portée)

- Couvertures, plaids