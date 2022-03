Guerre en Ukraine : les premiers réfugiés arrivent en France, les territoires s'organisent

"Moins d'une centaine" de réfugiés ukrainiens étaient arrivés sur le sol français ce mardi, mais ils pourraient être de plus en plus nombreux dans les jours à venir. Dans les villes, les villages, les départements, chez les habitants, partout en France, l'accueil s'organise.

Au septième jour de l'offensive russe en Ukraine, les premiers réfugiés, sur les plus de 677.000 qui ont quitté leur pays, sont arrivés en France. Ils sont pour le moment "moins d'une centaine", a indiqué mardi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, arrivés principalement à l'aéroport de Beauvais et en voiture à la frontière niçoise.

Comment s'organise l'accueil des réfugiés ukrainiens ?

Le gouvernement, a affirmé Gérald Darmanin, a mis en place des "aménagements particuliers pour pouvoir organiser des accueils" dans les aéroports et "des dispositifs d'accueil" dans les communes en lien avec les élus.

Dans la matinée de mardi également, le gouvernement a adressé aux élus un courrier les invitant à "faire connaître" aux préfets "les solutions et initiatives possibles" dans leurs communes pour préparer l'arrivée de réfugiés. "Il faut accueillir les Ukrainiens de la meilleure façon possible". Gérald Darmanin a aussi convoqué mardi midi tous les préfets en visioconférence pour aborder le sujet de l'accueil des réfugiés.

"Nos ministères sont déjà pleinement mobilisés pour préparer leur arrivée et faire face à leurs besoins de prise en charge (hébergement et logement, accompagnement des familles, renouvellement des titres de séjour...)", assurent dans un courrier cinq ministres dont celui de l'Intérieur et celles déléguées à la Citoyenneté et au Logement, Marlène Schiappa et Emmanuelle Wargon.

L'Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré mercredi sur France Inter que la France "sera en capacité d'accueillir tous ceux qui se présenteront". Une discussion est prévue jeudi 3 mars au niveau européen pour la mise en place d'un statut particulier de protection temporaire accordé aux réfugiés.

En Bourgogne-Franche-Comté

A Autun, en Saône-et-Loire, de premiers réfugiés ont pu être accueillis dès ce mardi. "La première famille, on l'a accueillie dans un logement qu'on a meublé pendant le week-end grâce à un brocanteur qui est lui-même d'origine ukrainienne", a expliqué le maire de la commune, Vincent Chauvet, à France Bleu Bourgogne.

En PACA

Les premiers réfugiés ukrainiens sont également arrivés à Marseille dès lundi soir, après avoir voyagé pendant cinq jours. France Bleu Provence a pu rencontrer les trois jeunes femmes et leurs enfants âgés de 3 à 10 ans. C'est un couple d'origine ukrainienne qui les héberge. D'ici la fin de la semaine, 130 réfugiés sont attendus à Marseille, selon les associations.

Le département des Alpes-Maritimes a fait savoir qu'il était prêt à accueillir un millier de réfugiés ukrainiens et même à organiser leur rapatriement, rapporte France Bleu Azur. Il explique être en mesure d'utiliser pour cela des vols réservés pour des voyages de collégiens à destination d'Auschwitz et Birkenau en Pologne, dans le cadre du devoir de mémoire. Voyages annulés désormais et qui pourraient donc être utilisés pour rapatrier des Ukrainiens jusqu'à la Côte d'Azur. Le département a également lancé un recensement de tous les hébergements disponibles. Une plateforme sera créée et mise à disposition des habitants qui souhaitent se manifester.

Des associations de Nice ont également créé un lieu d'accueil pour les réfugiés ukrainiens, pour les aider dans leur rechercher de logements, leurs démarches et leur proposer des activités.

Le président de la communauté des 25 communes du Pays d'Apt-Luberon, lui-même maire de Caseneuve en Vaucluse, s'est aussi porté "volontaire" pour accueillir des ukrainiens. Gilles Ripert était l'invité de France Bleu Vaucluse lundi.

En Auvergne-Rhône-Alpes

Le maire de Saint-Étienne, Gaël Perdriau, a été l'un des premiers élus à se dire prêt à "accueillir des réfugiés ukrainiens fuyant la guerre" dès vendredi. L'association Loire Ukraine Russie avait fait de même plus tôt dans la journée.

Le maire écologiste de Lyon Grégory Doucet a également dit se préparer "à accueillir des réfugiés ukrainiens ou des pays voisins". A Valence (Drôme), la mairie a elle-même été surprise par l'élan de solidarité des habitants. En une seule journée, elle a déjà recensé une centaine de familles qui se disent prêtes à accueillir des réfugiés ukrainiens.

Dans le Grand Est

A Euilly-Lombut, un village des Ardennes, une famille ukrainienne est arrivée, en provenance de la région du Donbass. Les grand-parents du mari, d'origine ukrainienne et polonaise, s'étaient établis dans le village ardennais. La famille s'est donc installée dans la maison dont ils ont hérité. Des proches doivent les rejoindre. Le village a organisé une collecte de biens pour les aider à s'installer.

En Moselle, 13 réfugiés sont arrivés mardi matin à Waldhouse et Walschbronn, où s'est créé un collectif de soutien aux Ukrainiens.

La maire de Strasbourg s'est elle aussi engagée à accueillir des réfugiés ukrainiens. Une réunion entre la ville et les associations humanitaires est prévue ce mercredi. Une "cellule de crise [...] pour préparer, organiser cet accueil et coordonner les actions des collectivités" a été mise en place, indique la préfète du Bas-Rhin.

En Ile-de-France

La mairie de Paris a annoncé pour sa part avoir mis en place "une cellule de crise afin de mettre tous les moyens en œuvre pour assurer l'hébergement des Ukrainiens bloqués à Paris ou qui viendraient s'y réfugier". La ville annonce avoir débloqué une aide d'un millions d'euros "pour les associations, ONG et acteurs de terrain qui organisent la collecte et l’acheminement de produits de première nécessité en Ukraine ou dans les pays frontaliers, et préparent l’accueil des réfugiés ukrainiens à Paris".

Anne Hidalgo, la maire de Paris, précise que la capitale a "également mobilisé les bailleurs sociaux", mais aussi "les acteurs hôteliers et immobiliers parisiens pour l'accueil et l'hébergement des réfugiés". La maire de Paris annonce également que "la Ville accueillera dans les crèches et les écoles parisiennes tous les enfants des familles de réfugiés qui seront installées dans la capitale", et promet une "prise en charge médicale et un accompagnement psychologique" aux réfugiés, à leur arrivée.

Dans le Centre-Val-de-Loire

La ville d'Orléans dit se "tenir à disposition" pour accueillir des réfugiés ukrainiens. Elle a prévu de faire le tour des collectivités locales pour connaitre leurs éventuelles possibilités d'hébergement, rapporte France Bleu Orléans. "On fait le point également sur nos écoles, car il y aura probablement des enfants", souligne le maire Serge Grouard.

En Indre-et-Loire, le conseil département a recensé une soixantaine de logements vides via le recensement effectué par le bailleur social. Le président du conseil départemental énumère les nombreux paramètres à prendre en compte, comme la nourriture, la scolarisation, les questions de santé. "Est-ce que ce sont des personnes qui ont déjà de la famille en Touraine, puisqu'il y a des Ukrainiens en Touraine ? Tout ça se regarde de manière très fine. C'est quelque chose qu'il faut bien coordonner avec tous les partenaires", a déclaré le président du conseil départemental.

En Nouvelle-Aquitaine

Plusieurs communes du Béarn ont fait part à France Bleu Béarn de leur volonté d'accueillir des réfugiés ukrainiens. Un collectif de citoyens s'est créé et une cinquantaine d'entre eux sont prêt à accueillir des personnes chez eux ou dans des logements vacants.

La maire de Périgueux, de son côté, a été l'une des premières à déclarer, dimanche, être prête à accueillir des réfugiés. "La Dordogne est une terre d'accueil" a martelé Delphine Labails. Même chose pour le maire de Mont-de-Marsan. Charles Dayot va recenser le nombre d'appartements disponibles et il invite les maires des 18 communes de l’agglomération montoise à faire de même.

Les particuliers aussi veulent aider, même lorsqu'ils n'ont aucun lien avec l'Ukraine. C'est le cas de Gwenn Freland, un Landais de 43 ans rencontré par France Bleu Gascogne qui s'est naturellement manifesté pour accueillir des réfugiés dans sa petite maison près de Castets. Pour cela il est prêt à dormir sur le canapé "le temps qu'il faudra".

Dans la Vienne, la ville de Limoges a décidé de mettre à disposition les locaux vides d'un ancien Ehpad de la ville. Un bâtiment qui peut héberger plusieurs dizaines de personnes dans de très bonnes conditions de confort, indique la ville.

En Occitanie

La mairie de Toulouse a annoncé avoir créé une adresse mail pour organiser la prise en charge et l'hébergement des Ukrainiens dans la ville rose. Les Toulousains qui souhaitent héberger des réfugiés peuvent ainsi se manifester. "Un recensement des possibilités d'accueil et d'hébergement est en cours", ont également indiqué ce mardi les service de la Ville.

A Montpellier, des bénévoles ont créé l'association SOS Montpellier-Ukraine afin de trouver des toits pour accueillir des réfugiés. Sur la page Facebook de l'organisation, des familles proposent des solutions d'hébergement.

Dans les Pays de la Loire

Plusieurs élus de la Mayenne ont indiqué être d'accord pour accueillir des réfugiés : "On se tient à la disposition de l'État et du gouvernement pour accueillir ces familles si nécessaire", a dit le maire de Laval, Florian Bercault. "Aux élus locaux de mettre à disposition, pourquoi pas, des logements", détaille la conseillère régionale des Pays de la Loire, Solène Mesnager.

En Bretagne

En Bretagne, la préfecture recense actuellement, par le biais des mairies, les adresses et coordonnées des particuliers qui peuvent héberger des réfugiés ukrainiens. Le collectif Solidarité Bretagne Ukraine recueille aussi les propositions d'hébergement solidaire à l'adresse suivante : solidarite-bretagne-ukraine@hotmail.com.

En Corse

Dès lundi, la Corse a lancé l'opération "Corsica terra d'accolta" (Corse terre d'accueil). Les associations de maires de Corse et la collectivité ont indiqué vouloir se mobiliser "concrètement" en organisant l'accueil de réfugiés.