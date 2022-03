Guerre en Ukraine : les premiers réfugiés en transit sont arrivés à Hendaye

Une vingtaine de réfugiés ukrainiens sont arrivés ce mardi soir en train à Hendaye. Ils y ont passé la nuit et doivent reprendre la route ce mercredi matin en direction de l'Espagne ou du Portugal. Une centaine de personnes est à nouveau attendue ce mercredi soir.

Ce mardi soir, une vingtaine de réfugiés sont arrivés en train à Hendaye dans le cadre de leur accueil par la France, essentiellement des femmes et des enfants. Ils ont été pris en charge et conduits en mini-bus vers le mur à gauche de Belcenia où ils ont pu se restaurer. Ils ont ensuite rejoint le Dojo de la ville qui avait été aménagé pour qu'ils y passent la nuit. L'immense majorité d'entre eux repartent dès ce mercredi matin à destination de l'Espagne et du Portugal. Ce mercredi, à nouveau, une centaine de personnes sont attendues à Hendaye.

L'accueil des réfugiés a été organisé par les autorités © Radio France - Iban Etxezaharreta

Le nombre de réfugiés ukrainiens qui arrivent en France "est en augmentation rapide", a affirmé ce mardi le Premier ministre Jean Castex. Ils seraient environ 5.000 selon la Police aux Frontières, la très grande majorité étant en transit comme ces personnes arrivées à Hendaye.

Les réfugiés ont ensuite été transportés vers le Dojo pour y passer lanuit © Radio France - Iban Etxezaharreta

Collecte de produits de première nécessité à Hendaye

Après Biarritz, Anglet, Espelette ou Bayonne, une collecte de don est lancée sur Hendaye : produits d’hygiène, médicaments, produits de première nécessité pour les enfants en bas âge. Les dons sont à déposer au centre de vaccination de l’Autoport ce jeudi après midi (15h-18h), samedi de 10h à 18h et mardi prochain de 15h à 18h ainsi que dans les pharmacies de la ville.