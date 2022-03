Guerre en Ukraine : Lev, 7 ans, accueilli dans une école en Ille-et-Vilaine

Dans la cour de récréation, il est un peu plus grand que les autres enfants. Lorsqu'il joue avec eux, il affiche un large sourire, jusqu'aux oreilles. Lev, 7 ans, est scolarisé dans une classe de grande maternelle à l'école Sainte-Jeanne d'Arc à Domloup, au sud-est de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il a laissé ses parents à Kiev et rejoint la Domloup avec sa grand-mère. Son oncle, français, et sa tante, ukrainienne, l'attendaient dans cette commune d'un peu plus de trois milliers d'habitants.

"Un geste, un sourire" pour se comprendre

En arrivant, Lev a été accueilli par une banderole aux couleurs de l'Ukraine et sur laquelle il était inscrit "Welcome". Chaque élève lui avait préparé un dessin. Aujourd'hui, Lev s'est fait de nombreux copains qui lui ont appris quelques mots en français, comme "bonjour".

Car Lev ne parle pas un mot de français, alors ses nouveaux copains et l'équipe enseignante utilisent la communication non verbale pour échanger avec lui. "Un geste, une main tendue, un sourire ! résume Fanny LeCorre, son institutrice. Il a appris à compter en français, dès qu'on lui donne un mot, il le répète." Elle a découvert l'alphabet cyrillique, il apprend petit à petit l'alphabet latin. Les nombres sont universels, alors il commencera par apprendre les mathématiques.

Il fête son anniversaire à l'école

Le petit garçon ukrainien a fêté ses 7 ans dans l'école quelques jours après son arrivée. A cette occasion, un après-midi crêpes a été organisé. "Il a été le messager des crêpes puisqu'il est passé dans chacune des classes. J'ai eu l'occasion de le recevoir dans mon bureau : il m'a apporté un plateau de crêpes. Vous imaginez ce que cela représente ? C'est un petit détail, mais qui en dit beaucoup sur sa faculté d'adaptation !", souligne le directeur, Guillaume Liguet.

Le directeur a profité du retour du photographe pour prendre Lev en photo, comme les autres. "C'est un élève qui va faire partie de nos effectifs, comme tout élève de l'école." L'enfant participe aux répétitions du spectacle autour du cirque, aura sa place dans la ronde et chantera même, peut-être, quelques paroles en français dans le texte. "On se sent investis d'une mission, on a envie qu'il soit à l'aise dans la classe, c'est émouvant", glisse l'institutrice.