Guerre en Ukraine : Maksym et sa famille ont fui Boutcha pour s'installer à Pinsaguel

Maksym Klymenko a fui l'Ukraine et la ville de Boutcha au nord de Kiev il y a un an avec sa femme et ses trois enfants. Dana Landais, membre de l'association Ukraine Libre, est traductrice.

Vendredi 24 février, cela fera un an que l’armée russe a envahi l’Ukraine. Toute cette semaine, France Bleu Occitanie donne la parole à des Ukrainiens et des Ukrainiennes venus se réfugier en Occitanie. Maksym Klimenko est installé à Pinsaguel, au sud de Toulouse, avec sa femme et ses trois enfants. Ils ont fui la ville martyre de Boutcha, à 10 km au nord de Kiev, il y a un an. Dana Landais, de l'association Ukraine Libre à Toulouse, assure la traduction de l'Ukrainien au Français pour cette interview.

Maksym se souvient précisément du début de l'invasion russe, il raconte que la nuit du 23 février 2022, sa femme Christina l'a réveillé en sursaut à cinq heures du matin "en criant, hystérique, 'tout le monde debout, la guerre est déclarée' !" Ils ont alors acheté en urgence des produits de première nécessité, fait les valises pour le couple, les deux filles Maria et Margarita, ainsi que pour son fils âgé de quatre ans.

"Nous sommes partis en voiture dans un village pour vivre quinze jours dans notre maison de campagne. Pour les enfants, c'était très dur, car le bruit des avions militaires était fort. On a alors pris la décision de partir à l'ouest de l'Ukraine à Oujhorod". Cette ville est alors bondée dans les premiers jours du conflit. C'est la dernière grande ville avant la Slovaquie, des gens ont attendu parfois pendant quatre jours pour passer la frontière de l'Europe.

"Au bout d'une semaine, un ami français que l'on connaît depuis douze ans, Daniel Comolli, nous a contactés et nous a invités à venir à Toulouse. C'était dur d'accepter, mais nous étions inquiets pour nos enfants en Ukraine." Le 15 mars 2022, la famille arrive à Toulouse, hébergée chez son ami quelques semaines, puis la mairie de Pinsaguel leur a proposé une maison à louer. Sa belle-sœur et ses deux enfants les rejoignent, raconte Maksym, avant de partir pour l'Allemagne. "Je remercie le maire de Pinsaguel, les habitants pour leur accueil, leur aide administrative. On a été bien équipés, bien aidés. On a une autorisation de protection temporaire désormais en France."

Maksym est retourné une fois en Ukraine dans la région de Kiev, à l'automne dernier, pour aller chercher sa belle-mère et ses deux chiens. "Le trajet a été dur, mais on a réussi à la récupérer avec les chiens."

J'ai pris la décision de rester en France pour protéger ma famille

Maksym reconnaît avoir pensé à s'engager comme soldat, mais en tant que père de trois enfants, il n'était pas obligé de combattre. Après avoir discuté avec son beau-père, qui est lui actuellement à Bakhmout à l'est de l'Ukraine pour exercer comme médecin, "j'ai décidé de protéger ma famille, mes enfants, une décision difficile pour moi, mais ils ont besoin de ma présence".

Maksym raconte la réaction de sidération et de choc de ses enfants qui ont vu des avions bombarder leur ville. "C'était très impressionnant et dur de sentir la peur de mes enfants. Ils ont vu de leurs yeux les missiles voler au-dessus de leurs têtes, les tanks russes arriver vers eux. Notre ville a été torturée, nous avons perdu des voisins."

Aujourd'hui, Maksym assure que ses enfants sont bien intégrés au collège et à l'école. Ses filles pratiquent la gymnastique et son fils la lutte libre. C'est plus compliqué pour le petit dernier de quatre ans de parler en français, "ma fille aînée se débrouille, elle, très bien, mais ne veut pas l'avouer, car elle espère retourner vivre prochainement en Ukraine".

Réapprendre à vivre en attendant la fin de la guerre

Maksym a trouvé un travail dans le bâtiment. Lui qui était directeur d'une entreprise de bardages de façades en Ukraine, titulaire de diplômes. "Je suis considéré ici comme un débutant. Je souhaite apprendre le français pour ouvrir peut-être un jour mon entreprise et embaucher pour réaliser des chantiers."

L'Occitanie, son climat, ses habitants, les paysages plaisent beaucoup à Maksym et sa famille. Il ne se dit pas prêt à retourner en Ukraine : "On va attendre la fin de la guerre pour prendre une décision. Bien sûr, je retournerai seul en Ukraine temporairement, mais avec la famille, nous attendons que la situation s'améliore."

Matinale spéciale

Toute cette semaine, France Bleu Occitanie vous propose des portraits d'Ukrainiens installés dans la région. Avant une matinale spéciale pour marquer les un an du début de la guerre en Ukraine avec de nombreux témoignages et invités vendredi 24 février 2023 entre 6h et 9h.