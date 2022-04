Guerre en Ukraine : Menton suspend son jumelage avec la ville de Sotchi en Russie

Plus d'un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine, la ville de Menton dans les Alpes Maritimes décide de suspendre son jumelage avec la ville Russe. Une mesure qui durera jusqu'à la fin du conflit.

Les villes de Menton et Baden Baden suspendent leur jumelage avec la ville de Sotchi en Russie. Décision prise suite à la guerre en Ukraine et aux nombreuses attaques russes dans le pays depuis plus d'un mois.

"Face à la guerre en Europe, nous ne pouvons et ne voulons pas rester neutre" déclarent les maires des deux villes dans un communiqué.

"Cette mesure restera restera en vigueur jusqu'à ce que la pleine souveraineté de l'Ukraine soit rétablie", poursuivent ils. Ils disent espérer renouer "des liens entre les villes" rapidement, "dans un avenir proche".