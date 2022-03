Guerre en Ukraine : "Nous avons besoin d'argent pour aider les familles ukrainiennes qui arrivent chez nous"

Environ 13 500 Ukrainiens ont déjà été accueillis en France. Et ils pourraient être encore plus nombreux ces prochaines semaines et ces prochains mois. Alors pour accueillir au mieux ces femmes et ces enfants dans la région, une nouvelle association vient de se créer à Saint-Chamond, dans la Loire.

Les chiffres sont hallucinants. Déjà trois millions de personnes ont quitté l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe le 24 février dernier, majoritairement des femmes et des enfants. Plus de 13 500 sont déjà arrivés chez nous en France, y compris dans la Loire. C'est le cas à Saint-Chamond, où deux sœurs et leurs enfants sont accueillis chez la belle-mère de Benjamin Denis. "Ma copine a grandi avec elles, puisque sa maman les avaient accueilli juste après la catastrophe de Tchernobyl", explique le Ligérien, qui vient de créer une association pour aider ces familles à se reconstruire.

Katerina et sa sœur Daria sont arrivées il y a une semaine avec leurs enfants, comment vont-ils ?

Benjamin Denis : Ils sont très fatigués, même s'ils ne montrent pas forcément leur fatigue, mais ils ont traversé toute l'Europe en trois jours. Les enfants sont franchement traumatisés avec des signes physiques et psychiques. Alexis, le petit de 3 ans, sursaute dès qu'il entend un bruit. Il dit que c'est la guerre, qu'il va mourir et il est collé à sa mère. Elle essaye de le rassurer comme elle peut, mais c'est pas simple. Mon rôle dans l'association, c'est d'aider ces familles surtout au niveau pratique et technique.

De quoi elles ont besoin, là, tout de suite, maintenant ? On a vu qu'il y a eu beaucoup de collectes ces dernières semaines

C'est vrai qu'on pense beaucoup à envoyer du matériel en Ukraine et c'est super. Mais pour tous ceux qui arrivent en France et même dans les autres pays européens, il faut aussi soutenir les familles qui accueillent. Parce qu'on peut les accueillir quelques jours à nos frais, mais assez rapidement, ça devient compliqué. Là, par exemple, on accueille cinq personnes. Il y en aura probablement deux autres qui vont arriver d'ici quelques jours. Tout ça a un coût. Et même si le peuple ukrainien a l'air d'être particulièrement motivé à travailler, à être indépendant et à se bouger, malgré tout, il faut quand même un peu de temps pour ça se mettre en place. Donc on a surtout besoin d'argent.

L'idée, c'est aussi d'aider d'autres associations comme la vôtre, de donner des conseils dans les démarches, par exemple pour inscrire les enfants à l'école ?

Oui c'est exactement ça. On se rend compte qu'en France, il n'y a pas tellement de mobilisation par rapport aux pays européens. Il semblerait qu'en France on attende beaucoup des services publics, alors qu'il faut aussi de la mobilisation individuelle. Donc on veut aider les familles françaises à recevoir chez elles ces réfugiés et les aider à tout gérer au niveau administratif et logistique.

Pour tout renseignement, l'association Ukraine Ara 42 est joignable par mail à cette adresse : ukr.ara22@gmail.com