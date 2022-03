Guerre en Ukraine : où et comment aider en Béarn et en Bigorre?

Près de 836.000 ukrainiens ont déjà fui leur pays. Il pourrait être 4 millions dans les prochaines semaines, d'après l'ONU. Un peu partout en France la solidarité s'organise : convoi humanitaire, collecte de dons, accueil de réfugiés... Les initiatives pour soutenir le peuple ukrainien se multiplient, France Bleu Béarn Bigorre fait le point.

Convoi humanitaire

Un convoi humanitaire part de Lourdes, ce jeudi à 14h. Le convoi a été organisé par la diaspora ukrainienne, une vingtaine de familles, avec l'appui de l'Église ukrainienne à Lourdes, et la commune. Ce convoi va faire un premier arrêt à Pau pour charger d’autres dons récoltés par la communauté ukrainienne paloise. Ce convoi prendra la direction de la frontière entre la Pologne et l’Ukraine où se trouve des milliers de réfugiés.

Un autre convoi humanitaire partira la semaine prochaine, de Salies-de-Béarn, à initiative de l'association AIMA. Le camion, un semi-remorque de 120 m³ de matériel en collaboration avec Emmaüs Troyes dont le responsable est d'origine polonaise. Ce camion va partir la semaine prochaine de Salies-de-Béarn, entre le 8 et 10 mars, direction la communauté d’Emmaüs la plus proche de la frontière avec l’Ukraine, dans la ville de Rzeszow, dans le Sud-Est de la Pologne. Cette communauté est en capacité de recevoir un convoi et surtout de le redistribuer aux réfugiés.

Collectes de dons

L’association lance un appel aux dons et a besoin de bénévoles également. Vous pouvez contacter l'association AIMA, Alice Prada, au 06.09.89.93.97.25.

AIMA collecte aussi du matériel médical d’urgence pour le mettre à disposition de l’association AMC France Ukraine qui l’achemine sur place. Pour le matériel médical destiné à l’Ukraine, la liste des besoins est disponible sur leur site : http://amc.ukr.fr

La ville de Billère se charge aussi de collecter des dons. "Les Billérois peuvent apporter des produits de première nécessité en vue de leur acheminement en Ukraine à l’accueil de la Cité municipale, 17 rue de la Plaine", a fait savoir la commune. La ville recense actuellement sur son site Internet les possibilités d’accueil de réfugiés et toute autre initiative en faveur des Ukrainiens.

La commune publie une liste de produits de première nécessité : produits d’hygiène : gels douche, dentifrices et brosses à dents, mousse à raser et rasoirs, serviettes hygiéniques, couches culottes, serviette en papier, masques réutilisables et gants jetables… Vêtements, chaussures, couvertures thermiques, sacs de couchages, plaids, matelas, oreillers… Alimentation : eau, denrées non périssables (conserves, fruits secs, pâtes)

A Bizanos, le camion rouge de l'ONG Le fond des Hirondelles se mobilise pour collecter des denrées. L'association met à profit les kiosques solidaires installés depuis plusieurs années un peu partout dans les communes de la région. Cette fois, les denrées collectées iront en Roumanie, à la frontière ukrainienne. L'ONG va réaliser une tournée de ses kiosques solidaires, ce jeudi 3 mars 2022, pour récolter les dons. Le camion de l'association sera présent durant 15 minutes devant chaque kiosque afin de rencontrer les habitants pour récupérer directement leurs dons.

9h30 : Mazères-Lezons , Place Pierre Mendès France

, Place Pierre Mendès France 10h : Gelos , Avenue du Parc Beauchamps

, Avenue du Parc Beauchamps 10h30 : Pau , à l’angle de l’allée du Grand Tour et Cour Camou

, à l’angle de l’allée du Grand Tour et Cour Camou 11h : Billère , Avenue de la Résistance

, Avenue de la Résistance 11h30 : Pau , 79, avenue Trespoey

, 79, avenue Trespoey 12h : Bizanos, Place Balavoine

Accueil de réfugiés

Les communes de l’agglo de Pau sont en train de se coordonner pour offrir des possibilités d’hébergements aux réfugiés qui pourraient arriver dans notre région.

La ville de Pau a mis en place un numéro de contact : "La mairie de Pau et l’Agglomération, en lien avec la Préfecture, se proposent de faciliter le contact avec les associations agrées et les associations locales mobilisées. Pour tous ceux qui expriment d’ores-et-déjà la volonté d’héberger des familles ou de faire des dons, nous vous invitons à prendre contact avec Jean-Lou Prat-Castillou J.PRAT-CASTILLOU@ville-pau.fr ou au téléphone 06 10 94 17 01", précise la mairie.

La ville de Tarbes se mobilise aussi. La commune s'organise avec le CCAS pour mettre à disposition hébergement, aide alimentaire et aide psychologique aux ukrainiens qui pourraient venir trouver refuge en Bigorre.