La préfecture de la Gironde recense ce mardi "plus de 750 places d'hébergement" proposées par des particuliers pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

Guerre en Ukraine : où et comment aider les réfugiés en Gironde ?

Cinquante jeunes danseurs et chanteurs originaires de Lviv, en Ukraine, sont arrivés en car à Sainte-Soulle (Charente-Maritime)

Au 13ème jour de l'offensive russe, alors que le chiffre de deux millions de réfugiés pourrait être atteint ce mardi, la préfecture de la Gironde salue "un formidable élan de solidarité" à travers "les initiatives qui se multiplient pour accueillir les ressortissants ukrainiens dans le département".

Particulier qui souhaite proposer un hébergement

De nombreux particuliers se sont d'ores et déjà proposés pour héberger des ressortissants ukrainiens. Dans un communiqué de presse publié lundi soir, la préfète de la Gironde Fabienne Buccio indique que "plus de 750 places ont été recensées dans le département". Les personnes volontaires sont invités à se signaler auprès de leur mairie et les offres sont ensuite transmises aux autorités.

En revanche, si vous êtes à la recherche d'un hébergement pour des déplacés ukrainiens, vous pouvez en faire la demande en envoyant un mail à cette adresse pref-accueilukraine@gironde.gouv.fr.

Entreprises et associations souhaitant proposer un hébergement

Les collectivités, associations et entreprises qui souhaitent mettre à disposition des hébergements pour les déplacés ukrainiens peuvent le faire en remplissant le formulaire numérique mis en ligne à l'adresse suivante : https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/hebergement-personne-morale-ukraine.

C'est l'association France Horizon qui a été chargé par la préfecture de la Gironde de faire le lieu entre l'offre et la demande.

Une collecte de dons pour les entreprises

La préfète de la Gironde rappelle également qu'un fond de concours est ouvert pour toutes les entreprises souhaitant participer à des actions humanitaires. Les collectes concernent aussi des achats de matériel de première nécessité. Une campagne de solidarité menée sous l'égide du ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

Convoi humanitaire, collecte de dons, accueil de réfugiés, dans les petites comme dans les grandes villes françaises, les initiatives pour soutenir le peuple ukrainien se multiplient. France Bleu vous dit où et comment participer près de chez vous.

Vous avez la possibilité de zoomer sur un territoire pour découvrir les initiatives qui y sont reliées, ou de faire une recherche par ville.