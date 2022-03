EN IMAGES - Guerre en Ukraine : plus de 40.000 personnes défilent en France pour soutenir les Ukrainiens

"Sauvez l'Ukraine" et "Poutine assassin" : 41.600 personnes ont participé à 119 manifestations dans toute la France ce samedi, a dénombré le ministère de l'Intérieur, pour dénoncer l'invasion de l'Ukraine par la Russie et dire "non à la guerre en Europe".

Au dixième jour de l'offensive ordonnée par le président russe, ils étaient 16.000, selon la préfecture de police, à Paris entre la place de la République et celle de la Bastille, à scander "Poutine, ta guerre on n'en veut pas". "Malgré les souffrances, on va gagner, on en est sûrs", a confié Nataliya, une Franco-Ukrainienne, drapeau jaune et bleu sur les épaules, qui n'a pas souhaité donner son nom pour protéger son fils resté dans son pays. "On est fiers de leur courage, leur détermination".

Parmi les manifestants, des Russes vivant en France. © AFP - Laure Boyer

A cinq semaines du premier tour de la présidentielle, deux candidats à l'Elysée, Yannick Jadot (EELV) et Anne Hidalgo (PS), se sont joints au cortège parisien, avec des élus LREM et LR.

"Fermez le ciel ukrainien", "évitez une catastrophe nucléaire", ont exigé les manifestants - 2.000 selon la préfecture, environ 2.500 selon France Bleu Armorique - à Rennes. "J'admire le peuple ukrainien, leur résistance est incroyable (...) c'est extrêmement important pour eux qu'il y ait ces rassemblements. Il faut un cessez-le-feu !", a lancé Thomas Nouvion, un responsable du Collectif solidarité Bretagne-Ukraine, dont la belle-famille est ukrainienne.

Environ 2.500 personnes ont manifesté pour la paix en Ukraine dans les rues de Rennes, ce samedi. © Radio France - Evan Lebastard

À Nantes, 1.200 personnes se sont réunies devant le monument des Cinquante-Otages, rapporte France Bleu Loire Océan. D'autres rassemblements ont eu lieu également ailleurs en Loire-Atlantique.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans le Nord, environ 1.000 personnes se sont rassemblée, dont 850 personnes se sont réunies ce samedi après-midi sur la place de la République de Lille et environ 250 à Dunkerque, selon les chiffres de la préfecture du Nord rapportés à France Bleu Nord.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans la Loire, près de 1.000 personnes ont défilé ce samedi matin. Ils étaient 500 personnes à Saint-Étienne et 450 dans les rues de Roanne, selon France Bleu Saint-Etienne Loire. "Bien sur, manifester n'arrêtera pas les bombes" concède François, un jeune Stéphanois. Mais Vanessa, en contact avec une famille ukrainienne, témoigne : "Cette semaine je leur ai envoyé des photos des manifestations, des dessins, et ils me disaient que ça leur faisait vraiment chaud au cœur qu'on pensait à eux."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



A Lyon, quelques centaines de personnes se sont rassemblées place Bellecour pour exprimer leur soutien au président Volodymyr Zelensky et à sa population, soumise dans plusieurs villes aux bombardements de l'armée de Moscou. "C'est une attaque de la démocratie, de la liberté. On voit qu'il n'y a pas de cessez-le-feu, les négociations n'avancent pas donc je suis assez pessimiste", a confié Sébastien Mourrain, 45 ans.

Nos proches reçoivent nos vidéos, ils voient que partout les gens les soutiennent et ne se sentent pas abandonnés

Parmi les 600 manifestants, selon la préfecture, réunis sur le Vieux-Port à Marseille, Natalia, une Ukrainienne de 56 ans qui préfère ne pas donner son nom de famille, a lancé un appel aux dons pour aider la population. "On a besoin de gants, de bonnets et de médicaments pour nos soldats, en priorité", a-t-elle souligné en exhortant les pays de l'Otan à "fermer le ciel de l'Ukraine".

Selon France Bleu Bourgogne, plus de 400 personnes ont défilé ce samedi après-midi à Dijon. La mairie annonce par ailleurs une soirée de solidarité ce organisée ce mardi soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Environ 400 personnes se sont également rassemblées dans l'après-midi à Bayonne, en présence du mairie Jean-René Etchegaray, rapporte France Bleu Pays Basque. "Nos proches reçoivent nos vidéos, ils voient que partout les gens les soutiennent et ne se sentent pas abandonnés", assure aussi Ludmilla, Biélorusse dont la moitié de la famille habite en Ukraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



À Clermont-Ferrand, France Bleu Pays d'Auvergne a recensé près de 300 cents personnes devant la Préfecture, une semaine après une première manifestation. Un camion de vivres et des vêtements devait quitter Clermont-Ferrand pour se rendre en Ukraine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Dans le Cotentin, une centaine de personnes se sont réunies ce samedi matin devant la plage d'Utah Beach, au niveau du Monument Fédéral américain, à Sainte-Marie-du-Mont, selon France Bleu Cotentin. "C'est un lieu de liberté, c'est là où ça a commencé pour l'Europe, c'est un symbole fort", explique Sébastien, habitant de Sainte-Marie-du-Mont venu avec sa compagne ukrainienne, Olga.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Environ 100 personnes se sont également rassemblées ce samedi matin à Cossé-le-Vivien en Mayenne, rapporte France Bleu Mayenne. Une collecte de dons était organisée.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



D'autres rassemblements de soutien à l'Ukraine sont prévus ce week-end dans toute l'Europe. Des dizaines de milliers de personnes ont défilé à Zurich, en Suisse, et plusieurs centaines d'autres à Londres.