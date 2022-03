À Albertville, plus de 200 personnes ont défilé dans le centre-ville, ce dimanche, pour soutenir le peuple ukrainien. Un appel aux dons a été lancé. Des convois vont partir ces prochains jours en Pologne, à la frontière avec l'Ukraine.

Guerre en Ukraine : plus de 200 personnes réunies à Albertville en soutien aux Ukrainiens

À l'origine du rassemblement, les communautés polonaises et ukrainiennes d'Albertville.

C'est un défilé parmi tant d'autres depuis le début de la guerre en Ukraine, mais l'émotion est toujours aussi palpable. Plus de 200 personnes se sont donné rendez-vous ce dimanche place de l'Europe à Albertville pour soutenir le peuple ukrainien. À l'origine du rassemblement, des familles ukrainiennes et polonaises d'Albertville et ses alentours.

Des convois sur le départ pour la frontière

Nataliia, Ukrainienne en Savoie depuis 8 ans, est l'une des fers de lance du mouvement sur Albertville : "Il y a beaucoup de monde qui nous aide, ça nous va droit au cœur." Et les dons arrivent par dizaines. Un local associatif a été prêté aux familles pour stocker le tout, au 25 avenue Victor Hugo. Des dons qui vont être acheminés à la frontière entre l'Ukraine et la Pologne. Une cagnotte a été mise en place pour financer les voyages.

Les drapeaux ukrainiens flottent devant l'hôtel de ville d'Albertville, ce dimanche. © Radio France - François Ventéjou

Si vous souhaitez donner, privilégiez les vêtements chauds pour les militaires d'après les organisateurs de la manifestation, mais aussi les produits hygiéniques et le matériel médical.

Pour faire des dons