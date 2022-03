Guerre en Ukraine : plusieurs communes Béarnaise appellent Emmanuel Macron à leur envoyer des réfugiés

Six jours après le début de la guerre en Ukraine, déjà plus de 660 000 réfugiés ont fui leur pays, selon l'ONU. Dans le Béarn, un collectif de citoyens se crée pour accueillir ces réfugiés. Ils appellent le président Emmanuel Macron a leur envoyer ces ukrainiens qui fuient la guerre.

La solidarité s'organise dans le Béarn. Six jours après le début de la guerre en Ukraine, déjà plus de 660 000 réfugiés ont fui leur pays, selon l'ONU. Un collectif de citoyen Oloronais, porté par l'association Piémont Oloronais Urgence Réfugiés (P.O.U.R.) se mobilise pour accueillir ces réfugiés dans le Béarn.

Au cours d'un rassemblement de soutien organisé à Oloron-Sainte-Marie, ce mardi 1er mars 2022, l'association Piémont Oloronais Urgence Réfugiés lance un appel à la solidarité. Ce collectif de citoyen adresse une lettre au président de la République, Emmanuel Macron. Ils demandent à accueillir des réfugiés. Cette lettre, sous forme de pétition, est déjà signée par une cinquantaine d'habitants du Béarn.

Une cinquantaine d'habitants du Béarn ont signé la lettre adressée à Emmanuel Macron. © Radio France - Alia Doukali

On est tous prêt à faire ce que l'on pourra

Geneviève fait partie des signataires de la pétition adressé à Emmanuel Macron : "La maison que j'occupe actuellement est bien petite mais s'il fallait, je pourrais accueillir des réfugiers", affirme cette Oloronaise. "Je pense que tout le monde est conscient de la difficulté de ce que vivent les Ukrainiens et on est tous près à faire ce que l'on pourra. Il y a toujours eu un accueil en Béarn, on a vu passé beaucoup de monde, donc il y aura toujours une réponse de notre part à Oloron", poursuit la retraitée.

Plusieurs communes du Béarn solidaires

Une initiative soutenue par les maires et les conseillers départementaux de plusieurs communes telles que Oloron-Sainte-Marie, mais aussi Ojeu-les-Bains, Agnos, Asasp-Arros ou encore Moumour.

Le maire d'Agnos, André Bernos, est très touché par la solidarité dont font preuve les habitants de sa commune : "J'ai eu deux coups de téléphone ce matin, raconte le maire d'Agnos. Deux appartements qui se libèrent pour accueillir des réfugiés, dont l'un est tout neuf. J'en suis encore tout retourné", explique André Bernos, les larmes aux yeux.