Guerre en Ukraine : plusieurs maires sarthois organisent des collectes et préparent l'accueil des réfugiés

L'association des maires de la Sarthe avait lancé ce mardi matin un communiqué dans lequel les communes devaient s'organiser pour montrer la solidarité vis-à-vis des Ukrainiens, suite à l'invasion de leur pays par la Russie. Il y a déjà plusieurs initiatives dans le département aussi bien au niveau des collectivités que des particuliers.

Ce mardi soir, la préfecture de la Sarthe a fait savoir qu'elle centraliserait les différentes offres d'hébergement.

Mamers et La Guierche en tête

La commune de Mamers, dans le nord du département, a fabriqué un drapeau ukrainien en début de semaine. Il est installé à côté du drapeau français sur la façade de la mairie. La ville a commencé ce mardi une collecte de produits non périssables en mairie. Les habitants peuvent apporter des produits de premières nécessité et aussi des couvertures. Les dons seront ensuite acheminés vers les réfugiés par palettes en camion via la sécurité civile. Parallèlement, une société d'ambulanciers recueille des médicaments et du matériel médical, pour partir ce jeudi.

Eric Bourge, le maire de La Guierche, va lui aussi organiser une collecte. Mais il ne veut pas se précipiter et souhaite mettre en place une véritable logistique sur le long terme. Pour cela, il va réunir son conseil municipal à deux reprises ce mercredi et ce jeudi avec l'aide d'une habitante originaire d'Ukraine. Il a déjà recensé environ cinq logements vides qui pourraient accueillir des réfugiés. Par ailleurs, pour la collecte, là aussi, il ne veut pas faire n'importe quoi et être sur que les dons correspondent aux besoins et arrivent bien à bonne destination.

Une dizaine de logements disponibles au Mans

Au Mans aussi, les choses s'organisent avec la mairie pour l'accueil de familles ukrainiennes. Dans un communiqué, Stéphane Le Foll fait savoir ce mardi qu'une dizaine de logements du parc de Le Mans Métropole Habitat sont d’ores et déjà disponibles et que "d’autres le seront si besoin". Une réunion doit avoir lieu ce mercredi en mairie avec les associations, l’université et les élus concernés afin de mettre en place un dispositif de solidarité à l’échelle de la ville.

De nombreux Sarthois veulent montrer leur générosité face à cette guerre. C'est le cas par exemple de Nicolas Moignez qui a lancé une collecte à Brulon. Par ailleurs, le cirque Arlette Gruss pourrait accueillir des réfugiés sur son site de La Fontaine-Saint-Martin.

Les préfectures au centre des hébergements

Extrait du communiqué de la préfecture de la Sarthe

Un message spécifique en direction des maires, des parlementaires et des présidents de collectivités territoriales a donc été transmis cet après-midi (ce mardi) par le préfet de la Sarthe, pour leur communiquer le mode d’emploi de cette centralisation des solutions d’accueil qui leur parviendraient. Le préfet de la Sarthe souligne que des instructions gouvernementales ont également été données pour faciliter les déplacements des ressortissants ukrainiens et pour simplifier les conditions de leur droit à séjourner en France.