Guerre en Ukraine : plusieurs rassemblements pour la paix en Drôme-Ardèche ce samedi

Des drapeaux ukrainiens autour de la fontaine monumentale de Valence ce samedi matin. Une nouvelle fois, des Drômois et Ardéchois se sont réunis pour réclamer la paix en Ukraine. Au milieu, quelques cartons de vêtements et de matériels de secours ont été amenés par les manifestants.

À Valence, c'est déjà le troisième rassemblement, "c'est tout ce que nous pouvons faire", répète une manifestante. Ana habite à Saint-Peray, elle est Ukrainienne. Toute sa famille habite à Khakiv, dans la deuxième plus grande ville du pays. Depuis plusieurs jours, Kharkiv est frappée par des bombardements meurtriers. Mercredi 2 mars, les attaques des forces russes perpétrées en plein centre ont fait au moins 21 morts selon les autorités locales. La famille d'Ana reste donc cloitrée à la cave.

Se rassembler c'est tout ce que nous pouvons faire

Depuis que le conflit a démarré il y a 10 jours, Ana, cette Ardéchoise ne dort plus. Derrière ces lunettes de soleil, elle explique "je n'ai plus le temps pour ressentir quoi que ce soit. Je ne dors pas, je ne mange pas, je suis dans l'action. Aujourd'hui ce qui me préoccupe, c'est la quantité de réfugiés qui arrivent. Il va falloir les loger, les nourrir et les rassurer car ils sont tous très traumatisés. Je recherche des solutions avec les autres manifestants. Ensemble nous nous soutenons."

Cette dernière attend avec impatience une amie ukrainienne qui doit rejoindre la France d'ici quelques jours. Ce samedi matin, elle était toujours à Lviv, la dernière grande ville ukrainienne avant de rejoindre la Pologne.

Troisième rassemblement pour la paix en Ukraine devant la fontaine monumentale de Valence © Radio France - Lucile Auconie

Près de 1,37 million de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe il y a dix jours, selon les derniers décomptes de l'ONU. L'évacuation des habitants de Marioupol, ville encerclée par l'armée russe et ses alliés a été reportée à cause de multiples violations russes du cessez-le-feu.

Ma nièce m'a dit que ma mère était vivante

Parmi ceux qui attendaient avec impatience cette évacuation, il y a Eugène Boitsov un manifestant ukrainien qui travaille dans la Drôme. Sa mère réside à Marioupol. Il n'a plus de nouvelle d'elle depuis trois jours. Il explique" il n'y a pas de connexion avec les habitants de Marioupol. L'eau, l'électricité … tout a été coupé là-bas. J'ai eu des nouvelles de ma nièce qui m'a dit que ma mère était vivante mais je ne sais pas si elle va prendre le risque de partir de Marioupol."

Ce samedi 5 mars, les mobilisations pour réclamer une solution pacifique se sont multipliées dans la Drôme, à Tournon-sur-Rhône, à Dieulefit et à Saillans. En Ardèche, plus d'une centaine de soutiens au peuple ukrainien se sont réunis à Annonay.