Guerre en Ukraine : pour ces Russes installés en Bretagne, "c'est un cauchemar"

Tous les Russes ne cautionnent pas l'attaque en Ukraine. C'est en substance ce que tiennent à dire Lev et Katia Daichik ainsi qu'Irina Gracheva au micro de France Bleu Armorique, quelques jours après le début de l'offensive. Ce mercredi soir, tous trois seront du rassemblement en soutien au peuple ukrainien sur l'esplanade Saint-Vincent à 18 heures, à Saint-Malo.

"Pour nous, c'est un cauchemar", racontent Lev et Katia. Ces deux Russes se sont installés dans la cité corsaire il y a six ans, pour des raisons politiques. "Nous sommes tristes, on se sent mal, on a beaucoup de colère contre Vladimir Poutine. Nous sommes absolument sûrs qu'il est malade, paranoïaque. C'est très dangereux pour tout le monde." "C'est important pour nousde soutenir nos amis en Ukraine, et de dire que Poutine et la Russie, ce n'est pas la même chose. Nous sommes contre la guerre."

"Je ne veux pas être associée à cela"

Même discours du côté d'Irina Gracheva. La Championne de France de Course au Large en Solitaire en 2020 (protos) vit aujourd'hui entre la Russie, la Suède et la Bretagne. Elle affirme haut et fort son désaccord avec ce qu'il se passe aujourd'hui en Ukraine. "Quand je me suis réveillée le matin du 24 février, et que j'ai lu les nouvelles, ma première réaction, cela a été de me dire que ce n'était pas vrai. Je suis contre la guerre. Je veux dire que j'ai honte de la situation et je ne soutiens pas la décision de Vladimir Poutine. Je ne veux pas être associée avec cela."

Lors des rassemblements à Rennes, jeudi soir et samedi après-midi, déjà, des membres de la communauté russe s'étaient mobilisés pour dénoncer le choix du Kremlin d'attaquer l'Ukraine.