Guerre en Ukraine : près de 3.300 réfugiés accueillis en Pays de la Loire

Plus de 3000 réfugiés ukrainiens en Pays de la Loire au 12 avril

Le préfet des Pays de la Loire a communiqué ce mercredi un point de situation sur l'accueil des réfugiés ukrainiens dans la région. Au 12 avril, les services de l'Etat ont comptabilisé 2.330 personnes, elles se sont signalées auprès des cinq préfectures de la région. La Loire-Atlantique en a accueilli un gros millier, la Vendée 379, le Maine-et-Loire 357, la Sarthe 371 et la Mayenne 161.

Par ailleurs, comme l'Ile de France connait d'importants flux d'arrivées de déplacés ukrainiens, une partie a été transféré vers l'Ouest du pays, en Normandie, en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Cela représente 960 personnes dans notre région. A ce jour, il y a donc un total de 3.290 réfugiés en Pays de la Loire. L'objectif est d'en accueillir 7.000 sur les 100.000 que la France va recevoir.

Ces ressortissants se voient progressivement délivrer une autorisation provisoire de séjour mais les démarches prennent du temps.

Situation en Loire-Atlantique

Le département le plus peuplé de la région est celui qui a reçu à ce jour le plus grand nombre de ressortissants ukrainiens, ils sont 1.224. Ceux qui ne disposent pas d'une solution chez des particuliers sont pris en charge au sein de structures collectives ou dans des hôtels. Certains (120 personnes) ont été installés dans des logements proposés par des communes à Saint-Viaud, au Loroux-Bottereau, à Pornichet, à Montoir-de-Bretagne, au Gavre, à Batz-sur-mer, à Orvault et à Ancenis.