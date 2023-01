Guerre en Ukraine : près de 66.000 déplacés ukrainiens recensés en France fin 2022

Près de 66.000 exilés ukrainiens (65.833 exactement) ont été recensés sur le sol français fin 2022, dont 75% de femmes, selon des données provisoires publiées ce jeudi par le ministère de l'Intérieur. Ce chiffre ne prend pas en compte les mineurs. La majorité des arrivées en provenance d'Ukraine ont été recensées avant le début du conflit ou dans les premières semaines de l'invasion russe fin février 2022.

50.000 protections temporaires accordées

Au total, 50.000 protections temporaires ont été accordées jusqu'en avril. Ce dispositif de "protection temporaire" européen, inédit, a été déclenché après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et leur donne droit à une prise en charge et un droit au séjour qui ne relève pas du statut de réfugié.

C'est une mesure exceptionnelle visant à fournir une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées. Ainsi, ce dispositif permet aux Ukrainiens de recevoir "l'autorisation provisoire de séjour qui leur permet d'exercer une activité professionnelle" en France, selon le site internet service-public.fr . Cela leur permet aussi d'accéder à un hébergement, à des aides sociales, à l'éducation et à la formation, indique Amnesty International . Cette "protection temporaire" s'applique pour un an et peut être prolongée.