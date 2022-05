Guerre en Ukraine : près de 700 enfants accueillis dans les établissements de l’académie de Toulouse

L'Ukraine comptait 7,5 millions d'enfants au début de l'invasion russe. Plus de 2 millions ont fui le pays. En France, plus de 13.000 élèves ukrainiens ont intégré le système scolaire depuis février. Et ils commencent à faire de vrais progrès et s’intègrent dans leurs établissements.