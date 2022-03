Guerre en Ukraine : quatre enfants atteints d'un cancer reçus au CHRU de Nancy

La situation chaotique en Ukraine a mis tout le système de santé à mal. Les enfants atteints de maladie grave comme le cancer ne peuvent plus recevoir leurs soins. Grâce à une opération d'évacuation, une vingtaine d'enfants ukrainiens sont reçus dans des hôpitaux français, dont le CHRU de Nancy.

"C'est une grande chance"

Enfin arrivée à Nancy, Katia va bientôt pouvoir commencé sa chimiothérapie © Radio France - Lucas Bouguet

Quatre enfants atteints de cancer sont arrivés à l'hôpital d'enfants du CHRU de Nancy mardi en début d'après midi. Le visage fatigué par son long périple, une petite fille descend du camion de la Croix-Rouge avec un ours en peluche. Katia, 8 ans, va pouvoir bénéficier de soins appropriés pour traiter son cancer. Un peu plus tard, posée à une table en attendant le repas, sa maman raconte que l'hôpital dans lequel elle était avec sa fille en Ukraine a été détruit trois heures après l'avoir quitté.

La mère de la petite Zlata, 4 ans, a elle aussi dû se rendre à l'évidence. Impossible pour sa fille de recevoir des soins dans son pays sous les bombes. Alors cette opération mené par la France est un peu un miracle pour elle. _"_Je suis un peu choquée. C'est une grande chance", avoue-t-elle.

1500 enfants en traitement par chimiothérapie en Ukraine

D'après le professeur Pascal Chastagner, chef du service d'onco-hématologie du CHRU de Nancy, il y aurait 1500 enfants en traitement par chimiothérapie en Ukraine. Face à ces chiffres et voyant toute la détresse de la population à la télévision, il se dit fier de participer à cette opération. "Notre mission c'est évidemment d'aider le plus possible et de sauver ces enfants qui n'ont rien demandé par rapport à la guerre." Après quelques examens, les enfants pourront débuter leur chimiothérapie.