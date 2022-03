Guerre en Ukraine : quel impact sur la saison touristique 2022 en Gironde ?

Après la crise sanitaire en 2021, la guerre en Ukraine va-t-elle chambouler la saison touristique 2022 en Gironde ? Les professionnels sont dans le flou et notamment sur la venue ou non des touristes étrangers d'ici les prochains mois.

Le prolongement de la guerre et son éventuelle extension pourrait remettre en cause un démarrage plutôt favorable de la saison touristique 2022 en Gironde. Pour février les professionnels s'estiment plutôt satisfaits et ils notent un bon niveau de réservations pour le printemps. Eric Gonzalez, directeur de Gironde Tourisme fait le point sur les premières tendances et les interrogations liées au conflit en Ukraine.

France Bleu Gironde : Comment se présente cette saison touristique 2022 ?

Eric Gonzalez : Il y a quelques jours de cela elle s'annonçait bonne. 2021 a été une saison correcte qui n'a commencé qu'au mois de juillet compte tenu des mesures de confinement, mais qui s'est bien déroulée. Pour 2022 nous avions de bonnes raisons d'espérer. Nous avons eu des vacances de février très positives. Nous avons aussi dès à présent des niveaux de réservations dans les hôtels ou dans l'hôtellerie de plein air, très corrects. Maintenant dire quelles seront les répercussions des événements en Ukraine sur le comportement des touristes à court ou moyen terme, c'est compliqué. On pense que le réflexe que beaucoup de vacanciers ont eu en 2021 de rester pas loin de chez eux devrait perdurer en 2022.

Cela veut dire un tourisme de français en France et dans ce cadre là, la Gironde a de beaux atouts, non ?

C'est en effet le résultat que nous avons eu en 2021 avec une présence française très forte en Gironde. Nous avons effectivement de beaux atouts : le littoral et le Bassin d'Arcachon, mais aussi le vignoble, le patrimoine bordelais et sur l'ensemble du territoire girondin tout un ensemble d'offres patrimoniales importantes. Je pense à Bazas par exemple, avec son chemin de Compostelle. De nombreuses villes sont désormais prêtes à accueillir des touristes : La Réole, Blaye ou encore Libourne ont développé leurs offres. La Gironde ce n'est pas seulement le littoral et Bordeaux. L'ensemble du territoire girondin offre un patrimoine très intéressant.

Vous cherchez aussi à développer ce tourisme tout au long de l'année ?

L'idée, ce n'est pas pas d'avoir plus de touristes pour plus de tourisme, mais pour avoir "mieux" de tourisme. C'est un tourisme accessible à tous : accessibilité au handicap, bien sûr, mais aussi accessibilité économique, accessibilité tout au long de l'année et accessibilité sur tout le territoire girondin. La Gironde est une terre exceptionnelle pour s'aérer, que ce soit sur le littoral, dans la forêt landaise, dans l'Entre-deux-Mers, ou le Cubzaguais.