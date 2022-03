Guerre en Ukraine : quelles démarches pour accueillir des réfugiés en Provence ?

Les réfugiés ukrainiens continuent de fuir la guerre et arrivent en Provence. Voici les démarches à suivre et vers qui vous tourner si vous souhaitez les accueillir.

Au neuvième jour de guerre en Ukraine, plus d'un million de réfugiés ont déjà fui dans les pays voisins, et ce nombre ne fait qu'augmenter de jour en jour. Si vous souhaitez aider et accueillir des réfugiés chez vous, voici les démarches à suivre.

Comment accueillir ?

Il existe aussi une web application pour aider les réfugiés ukrainiens en recherche d’hébergement. Solidarité accueil réfugiés ukrainiens compte déjà ce vendredi 68 inscriptions et 17 hébergements partout en France.