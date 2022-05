Plus de 3000 ukrainiens sont présents en Bretagne, ou sont passés récemment dans la région, indique la préfecture ce jeudi. 635 enfants sont scolarisés dans des établissements bretons.

Guerre en Ukraine : 3.000 déplacés dont plus d'un millier d'enfants ont été accueillis en Bretagne

Plus de 3000 ukrainiens ont été accueillis en Bretagne depuis le début de la guerre (illustration).

La guerre en Ukraine a forcé plus de cinq millions d'Ukrainiens à quitter leur pays : ils sont désormais plus de 3.000 a être présents en Bretagne ou à être passés par la région, selon un communiqué de la Préfecture de Région publié ce jeudi. 1.937 autorisations provisoires de séjour, pour une durée de six mois, avaient été délivrés à la fin de la semaine dernière, pour des adultes accompagnés de 1.030 enfants, "soit 2.967 personnes au total".

Pour accueillir ces personnes réfugiées, les services de l'Etat peuvent compter sur l'hébergement citoyen, ces foyers qui se sont proposés pour loger ces nouveaux arrivants. Des places en hébergements d'urgence ont aussi été débloquées, au sein de structures collectives "dont la gestion est confiée à des opérateurs (Coallia, Soliha)", détaille la Préfecture, mais aussi dans des hôtels.

635 enfants ukrainiens sont scolarisés en Bretagne. - Préfecture de la Région Bretagne.

"Outre les arrivées spontanées de personnes déplacées d’Ukraine, des opérations de transfert d’Île-de-France, qui connaît d’importants flux d’arrivée, vers l’Ouest de la France (Bretagne, Centre Val-de-Loire, Normandie, Pays de la Loire) sont organisées par l’État chaque semaine. A ce jour, 741 personnes ont ainsi été accueillies en Bretagne", poursuit la Région Bretagne.

635 enfants sont scolarisés dans la Région : 114 dans le Morbihan, 142 dans les Côtes-d'Armor, 165 en Ille-et-Vilaine et 214 dans le Finistère.