Guerre en Ukraine : réfugiées en Dordogne, elles font le voyage pour revoir leur père resté combattre

Anna et ses deux filles, Valentyna et Erika ont fait un voyage de sept jours pour voir Valentyn, le mari d'Anna, le père des filles pendant sa permission d'une journée.

Anna a résumé ces sept derniers mois sur quelques feuilles afin de rien oublier. Avec ses deux filles Erika et Valentyna, La jeune femme a étalé sur la table de la salle à manger la pile de photos. On voit toute la famille déguisée, en train de rire, en vacances, au bord d'une piscine. Aujourd'hui, elles sont trois dans cet appartement loin de Kiev, à Thenon en Dordogne. Valentyn, le mari d'Anna, le père des filles est resté en Ukraine, pour combattre. Sur la dernière photo qu'Anna montre sur son téléphone, Valentyn est en treillis militaire, "il a beaucoup changé, maintenant il a des cheveux gris. Il vient d'avoir 40 ans mais il en fait dix de plus" raconte Anna.

Un ingénieur devenu soldat

Anna a fui la guerre avec ses deux filles pour se mettre à l'abri, ils en avaient discuté avec Valentyn mais s'engager dans l'armée "c'était ça décision, il ne m'a rien dit mais il fallait quitter l'Ukraine, c'était trop dangereux". Valentyn n'a jamais été soldat, il n'a pas fait l'armée", explique Anna, "C'est un ingénieur dans le civil mais au moment de la guerre, il m'a dit qu'il allait s'engager comme volontaire avec des amis". Son mari, passionné de drones, a fait de son loisir, sa mission pendant la guerre. Anna et ses filles ont tout quitté pour rejoindre la Pologne, la Suède puis enfin la France.

Anna et ses filles ont des nouvelles, tous les trois jours seulement. En décembre, elles n'en avaient quasiment pas car Valentyn était notamment à Bakhmut sur le front et le point le plus sensible "c'était une période très difficile pour lui mais aussi pour notre famille".

Un long voyage pour le voir une journée

En février dernier, elles sont allées le voir pour les 10 ans de Valentyna : "elle m'a dit que ce qu'elle voulait comme cadeau d'anniversaire, c'était de voir son père" raconte Anna. Le voyage a duré plus de trois jours aller pour rejoindre Kiev, pour une seule journée sur place. "il est dans l'armée, il n'a pas de congés ou de vacances, donc on ne l'a vu qu'une seule journée sur place". Valentyna et Erika en ont aussi profité pour revoir leurs amis restés sur place.

Une journée hors du temps avant de rentrer en Dordogne. Valentyna et Erika vont à l'école ici et suivent en plus les cours à distance avec leurs écoles en Ukraine. Anna prend des cours de français, et elle espère pouvoir enseigner bientôt "enseigner serait une thérapie pour moi", avant elle était directrice et professeur dans sa propre école à Kiev.