Guerre en Ukraine : réfugiés chez une famille à Aix-les-Bains, "on ne veut pas voir nos enfants mourir"

Depuis une semaine, Lina, Andii et leurs deux enfants Mark et David, ont trouvé refuge à Aix-les-Bains en Savoie. Cette famille ukrainienne, qui a fui la ville d'Uman au début de l'offensive russe, a déposé officiellement mercredi une demande d'asile en France.

Lina, Andrii et leurs deux enfants de 2 et 5 ans ont trouvé refuge chez une famille d'Aix-les-Bains

Ils ont quitté précipitamment tout ce qu'ils possédaient pour trouver refuge en Savoie. Lina et andii ont fui Uman, leur ville de 100.000 habitants située à deux heures de Kiev, au tout début de l'offensive russe. Avec leurs deux enfants de deux et cinq ans, voilà une semaine qu'ils regardent depuis Aix-les-Bains leur pays s'enfoncer dans la guerre, sidérés.

"Je regarde mon téléphone toute la journée, c'est irréel". Lina, 36 ans.

Les larmes aux yeux, Lina raconte le périple qui a mené sa famille de l'Ukraine au bord du lac du Bourget, en passant par la Moldavie et Bruxelles, où Hakob, un ami d'Andii rencontré en France l'an dernier, est venu les chercher en voiture. Depuis, elle vit dans l'angoisse, au rythme des messages Whatsapp et Viber échangés avec les grand-parents et amis restés sur place. "Une bombe a explosé à cinq minutes de la maison, il y a eu des morts. Je regarde mon téléphone toute la journée, j'ai peur d'une mauvaise nouvelle. C'est irréel, tout le monde est choqué par ce qui arrive à l'Ukraine, je n'arrive pas à y croire".

Demande d'asile déposée en préfecture

Hakob, d'origine arménienne, et son épouse accompagnent la famille dans ses démarches, mais aussi moralement. "Je ressens la même chose car chez nous aussi on a vécu la guerre il n'y a pas longtemps. J'ai perdu un frère, je comprends tout à fait leur situation, cela fait mal au cœur" explique l'aixois. Sa sœur et son beau-frère tiennent une épicerie russe dans la cité thermale. "Ils nous ont donné de la nourriture" tient à dire Lina, "que l'on soit russe ou ukrainien, cela montre bien que tout le monde veut la fin de cette guerre. Ce n'est que de la politique, menée par un vieil homme complètement fou. On ne veut pas voir nos enfants mourir pour ça".

Mercredi, Lina et Andii ont officiellement déposé une demande d'asile en France à la préfecture de Grenoble. "Je veux juste dire merci aux habitants de ce pays de nous aider" conclut Lina.