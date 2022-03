Guerre en Ukraine : RT France coupé pour 30.000 clients en Lorraine

Ecran Noir pour RT France, dans une partie de la Moselle et de la Meurthe et Moselle. Chaîne pro-russe, financée par le Kremlin et accusée d'en être sa machine médiatique, Russia Today est dans le collimateur des occidentaux depuis le début de l'invasion en Ukraine. En Allemagne, sa diffusion a déjà été arrêtée. L'Union Européenne a annoncé dimanche vouloir bannir les médias RT et Sputnik afin de les empêcher de diffuser leurs "mensonges" sur la guerre menée par Moscou.

Orne THD et Omega coupent le signal

En Lorraine, deux fournisseurs d'accès à internet et de télévision ont décidé d'aller plus loin. Depuis vendredi soir, Orne THD et Omega, ont décidé de suspendre la diffusion de Russia Today de leur bouquet de chaînes. Ces deux entités totalisent 30.000 clients, sur une quarantaine de communes de Moselle et de Meurthe et Moselle.

"Pour la pluralité de la presse, nous avions cette chaîne depuis plusieurs années sur notre réseau" se justifie Mathieu Forêt, le directeur général d'Orne THD et d'Omega sur France Bleu Lorraine, "les dernières dérives et les alertes de nombreux élus, nous avons décidé d'un point de vue engager de suspendre cette chaîne." Pour le dirigeant des chaînes, RT France ne remplit plus son rôle d'information. "Par le passé, cette chaîne avait des positions pro-russes et apportait la contradiction de la presse européenne et française. Depuis plusieurs jours et l'invasion de l'Ukraine, on n'est plus sur de la pluralité et de la liberté de la presse, mais sur de la désinformation et de la propagande."

Le régulateur des médias, l'Arcom (ex-CSA), s'est dit "vigilant" quant aux informations diffusées par RT France. "S'il l'estime justifié, le régulateur n'hésitera pas à faire usage, sans délai, des outils juridiques dont il dispose et qui peuvent aller jusqu'à demander la suspension de sa diffusion."