Guerre en Ukraine : six mois après le début du conflit, où en est l'accueil des réfugiés dans le Cher ?

Le conflit armé en Ukraine dure depuis six mois. Depuis le 24 février 2022, du début de l'offensive russe, plus de 100.000 Ukrainiens ont trouvé refuge en France, et notamment en Berry.

Cela fait six mois, jour pour jour, que leur pays a sombré dans le chaos. Depuis le 24 février 2022, les Ukrainiens vivent au rythme des bombardements et des offensives de l'armée russe. Alors que le conflit semble s'enliser, des millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. D'après l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ils sont plus de 100.000 à avoir trouvé refuge en France.

Dans le Cher, ils sont environ 530 à être accueillis en ce moment, selon les chiffres communiqués par la préfecture, qui précise que le chiffre varie quotidiennement en fonction des demandes. La moitié d'entre eux sont des enfants.

Certains sont arrivés il y a quelques mois, comme ceux qui sont arrivés avec les bus affrétés par la ville de Bourges pour les faire venir depuis Korosten, ville ukrainienne avec laquelle elle est jumelée. Depuis, quelques uns sont repartis en Ukraine. D'autres continuent arriver en Berry chaque semaine.

À leur arrivée, ils sont pris en charge par des associations locales, notamment le Foyer Saint-François, où leurs besoins sont évalués et où ils sont orientés vers l'accompagnement correspondant. L'association Le Relais les aide ensuite, en particulier pour être logés. "Beaucoup partent du principe qu'ils souhaitent repartir, mais leur discours change malheureusement au fur et à mesure de l'évolution de la situation, explique Aurore Vincent, cheffe de service du pôle hébergement du Relais. Il y a des personnes qui souhaitaient repartir, mais qui disent aujourd'hui qu'elles n'ont plus rien là-bas, plus de maison et qu'elles vont rester en France".

Chercher un logement, trouver du travail, inscrire les enfants à l'école...

"Quand les personnes veulent rester définitivement sur le territoire français, on essaie d'entrer dans un fonctionnement d'accès au logement en intermédiation locative, explique-t-elle. Cela signifie que le logement est pris au nom de l'association et qu'ils le sous-louent". Avec ses équipes, elle accompagne les ressortissants qui souhaitent s'installer en France à faire les démarches administratives, à inscrire les enfants à l'école, à chercher du travail. Plusieurs personnes ont d'ailleurs déjà trouvé un emploi dans le département, dans les secteurs de l'agriculture, l'industrie et la restauration. "On est sur un accompagne durable, sur du long terme", précise-t-elle.

"Par contre, pour les personnes qui souhaitent repartir en Ukraine, on est sur le principe de l'hébergement, détaille Aurore Vincent. Ils sont dans des communes du département, chez des particuliers qui ont pu mettre à disposition leur logement, ou bien ils sont dans des logements qu'on a pu récupérer et meubler".