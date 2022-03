Guerre en Ukraine : témoignage d'un Ariégeois qui se prépare à partir se battre

Il n'a pas encore prévenu sa copine de son départ. Rémi, ce prénom d'emprunt qu'il s'est choisi pour témoigner auprès de France Bleu Occitanie, s'apprête pourtant à aller se battre en Ukraine. C'est l'appel du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui l'a décidé, vendredi dernier, à prendre les armes. "Si vous avez une expérience du combat (...) vous pouvez venir dans notre pays pour défendre l'Europe", disait notamment le président ukrainien.

Après l'annonce du président ukrainien, je me suis dit "là, il faut aller les aider". On ne peut pas les laisser tout seuls - Rémi*

S'il a un temps voulu rejoindre l'armée, cet Ariégeois de 29 ans qui répond à son appel ne sait pas se battre pour autant. Mais Rémi semble confiant à l'idée de rejoindre cette "légion internationale" de volontaires, prêt à s'enrôler pour l'armée ukrainienne. Comme d'autres Français, il indique être en lien avec l'ambassade du pays en France. Et c'est sans craintes qu'il semble se préparer. "Par téléphone, l'ambassadeur d'Ukraine nous a envoyé des papiers à signer, dont une certification sur l'honneur. Une certification comme quoi on allait s'engager avec les forces ukrainiennes pendant ce conflit, indiquant qu'on ne sait pas quand on va rentrer, et qu'on est disposés à perdre la vie en Ukraine." Selon lui, des bus vont être affrétés depuis l'ambassade gratuitement pour les volontaires, il prévoit 24 heures de trajet jusqu'à la frontière polonaise avec l'Ukraine pour être formé.

Sans emploi actuellement, cet Ariègeois de 29 ans a trouvé d'autres personnes pour l'accompagner dans cette démarche volontaire : dans un groupe Facebook intitulé "Groupe des volontaires français en Ukraine"', qui compte actuellement plus de 3.000 membres. Dans ce groupe, il y a beaucoup de profils d'anciens de l'armée, des policiers. "Y en a déjà qui sont partis cette nuit, d'autres qui sont partis ce matin, certains sont déjà sur place", confirme Rémi. Le Figaro indique que ce mardi soir, un convoi de huit anciens militaires va également prendre la route.

Un moment important pour l'Histoire de l'Europe

"Vu qu'ils ne font pas partie de l'Union Européenne ni de l'OTAN, il y a aucune mission officielle de la France et des Etats-Unis qui peuvent envoyer des militaire sur place pour les protéger", explique l'Ariègeois. Quand on l'interroge sur les raisons de ce départ, il s'anime : "on sait pourquoi on y va : pour défendre la liberté qu'on a en Europe. En 1944, s'il avait pas eu des gens à travers l'Europe pour défendre la France pour la liberté d'expression, la liberté de la presse etc, on serait peut être en train de parler allemand. En Ukraine, ils ont aussi le droit d'avoir la liberté. La liberté d'aller voter, de vivre leur religion comme bon leur semble, la liberté pour tout. C'est pour ça qu'on y va. Pour qu'ils puissent être libres".

Rémi a conscience de pouvoir perdre la vie. "C'est un devoir de français, de citoyen européen d'aller aider les Ukrainiens mais ça aurait été n'importe quel pays sur le contient qui n'est pas membre de l'Union Européenne et de l'OTAN, je serai parti quand même".

*Ceci est un prénom d'emprunt