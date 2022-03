Guerre en Ukraine : "Tout sujet est abordable quand les enfants posent des questions"

A la télévision, à la radio, dans la presse écrite ou sur internet : la guerre en Ukraine est partout depuis le déclenchement de l'invasion russe. Des images et des sons auxquels nos enfants peuvent être exposés, malgré les précautions et les protections que leurs parents peuvent mettre en place. La psychologue messine Pascale Tarquinio donne quelques clés pour aborder sereinement ces questions avec les plus jeunes.

France Bleu Lorraine : faut-il parler de la guerre avec les enfants ?

Pascal Tarquinio : Comme pour tout problème, il est important d'en parler avec les enfants. Ceci s'adapte en fonction de l'âge des enfants et de leur demande. S'il n'en parle pas, peut être que l'enfant peut avoir vu ou entendu quelque chose. Si il a entendu quelque chose à l'école. Il peut aussi avoir entendu, malgré lui et malgré nous, les médias. Et c'est alors peut-être bien d'être un peu proactif et de lui demander si quelque chose le préoccupe.

Doit-on leur montrer des images ?

Non. Il faut éviter les images directes. Si il y a des choses à montrer, il faut alors se tourner vers les médias adaptés. Il y a des choses à consulter, selon l'âge des enfants. En tout cas, il ne faut pas regarder les choses de façon directe.

Comment les parents doivent-ils faire pour ne pas transmettre leurs propres angoisses ?

Le plus important c'est de partager. Tout sujet est abordable quand les enfants posent des questions. Si l'enfant pose question, c'est peut-être qu'il est lui même inquiet. Qu'est ce qu'il ressent ? Qu'est ce qu'il éprouve ? Est-ce qu'il a peur ? Est-ce qu'il est triste ? A ce moment la, il est important aussi d'être authentique avec les enfants et de ne pas hésiter à dire qu'on est soit même inquiet. Maintenant, nous sommes ceux qui vont pouvoir filtrer les choses et donner de la perspective. On va donc essayer de ne pas faire de dramatisme et répondre aux questions en fonction des choses que l'on connait, sans en rajouter.

Et au contraire, que faire lorsqu'un adolescent, en permanence rivé sur son écran, semble totalement se désintéresser du sujet ?

Effectivement selon l'âge, les choses vont être différentes et les adolescents n'échangent pas de la même façon avec leurs parents. Si il est sur son écran, casque sur la tête, il est fort probable qu'il ai vu des images sur les réseaux sociaux par exemple. Les adolescents ont un accès direct à l'information, parfois sans les filtres. On peut échanger, proposer les sujets de discussions et des accès vers des liens d'informations qui peuvent être intéressants, plus rigoureux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose qui confronte les parents à la même problématique que pendant la crise de la Covid-19 : c'est que nous sommes face à l'inédit. Et face à l'inédit, qu'est ce qu'on dit ? C'est donc important d'être factuel, d'être rassurant.