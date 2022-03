Guerre en Ukraine : treize réfugiés ukrainiens installés aux Pennes-Mirabeau

Les mères et leurs enfants sont désormais hébergés aux Pennes-Mirabeau.

L'accueil des réfugiés ukrainiens se poursuit en Provence. Ce dimanche 13 personnes, des mères de famille et leurs enfants, ont été installées aux Pennes-Mirabeau. Ces familles viennent de passer leur première nuit dans une ancienne maison pour enfants qui appartient au Département des Bouches-du-Rhône. Cet établissement peut accueillir jusqu'à 50 personnes, le Département précise donc que d'autres réfugiés pourraient y être accueillis.

Ces familles ont été saluées ce dimanche par la présidente du Département des Bouches-du-Rhône. Martine Vassal, qui assure que le Département est prêt pour accueillir d'autres réfugiés qui auraient besoin rapidement d'un toit : "Les initiatives locales, toutes mises bout à bout, peuvent peser sur ce conflit et ses conséquences. Pour l’heure, l’urgence est d’apporter un soutien permanent à ceux qui ont dû quitter leur pays et qui n’ont plus rien", estime Martine Vassal.

La présidente du Département Martine Vassal est venue accueillir les familles ukrainiennes. - Département 13